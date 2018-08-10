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Babasıyla birlikte mekan basan FETÖ sanığı enselendi

İstanbul'da bir kamu kurumunun alt yapı ihalesini alan müteahhit C.D. iş aktini feshettiği taşeron firma sahibi baba ve oğlu tarafından vurularak öldürüldü.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:37
Babasıyla birlikte mekan basan FETÖ sanığı enselendi

Milliyet'tin haberine göre, iş adamı C.D. geçtiğimiz yıllarda bir kamu kurumuna ait alt yapı ihalesi aldı. C.D. aldığı ihalenin bir kısmı için taşeron bir firmayla anlaştı. Müteahhit iş adamı bir süre sonra Naim D. ve oğlu Yusuf D.'nin sahibi olduğu firmanın iş akdini iptal etti. Taşeron firma sahibi Naim D.oğluyla 15 Mayıs günü iş adamı C.D.'nin Tuzla'daki firmasına giderek tartıştı. Tartışma sonrası iş adamı C.D.'ye zorla 10 milyonluk senet imzalatan baba oğuldan baba Naim D. iş adamının yazıhanesinden ayrılırken oğluna dönerek "vur oğlum"  dedi. Babasının talimatını alan Yusuf D.de silahı çekerek iş adamını bacağından vurdu.

Olay sonrası soruşturma başlatan İstanbul polisi, işadamı C.D.yi ayaklarından vurarak yaralayan baba ve oğlunun peşine düştü. Babasının "vur oğlum" talimatıyla olayı gerçekleştiren Yusuf D.nin daha önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iddiasıyla tutuklanıp serbest kaldığı ve örgüt üyeliği kapsamında yargılanmasının devam ettiği anlaşıldı. 

Yapılan aramalarda baba oğlu adreslerinde bulamayan ekipler 3 ay sonra olayın tetikçisi Yusuf D.'yi Kocaeli'nde gizlendiği adreste yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul'a getirilerek Organize Suçlarla Mücadele Şube'de sorgulanıp adliyeye sevk edilen Yusuf D.nin babası Naim D.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken kardeşinin de FETÖ'den aranma kaydı olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 18:37
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. fetö
  4. sanık
  5. mekan

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