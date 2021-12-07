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Yerel Babasının kullandığı TIR'ın altında can verdi
Yerel

Babasının kullandığı TIR'ın altında can verdi

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde evlerinin bahçesinde 4 yaşındaki Derviş Taşdemir, TIR ile geri manevra yapan babası Nazif Taşdemir’in (35) çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 22:43:00 -
Babasının kullandığı TIR'ın altında can verdi

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Derviş Taşdemir tek katlı evlerinin bahçesinde oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada Nazif Taşdemir, hayvanlarına yem vermek için TIR ile evin önüne geldi. Evin bahçesine geri manevra yapan baba Taşdemir, kör noktada oğlu Derviş Taşdemir’e çarptı. Ailenin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Derviş Taşdemir’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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