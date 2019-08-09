Babasının ardından o da hayata tutunamadı

Söke-Bodrum kara yolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, babasının ardından hayatını kaybetti.

Kaza; Söke-Bodrum Kara yolu TOKİ kavşağı mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul’dan tatil için Bodrum’a giden Barış ailesinin içerisinde bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı. Baba Alpay Barış’ın kullandığı 34 NG 0970 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle makilik alana uçtu. Kazayı görenler durumu Jandarma ve Sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü Alpay Barış( 47) araç içerisinde yaşamını kaybederken kazada yaralanan 7 yaşındaki oğlu Ömer Barış ile Anne Gülden Barış (33) ambulanslarla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı. 7 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araçta sıkışan babanın cansız bedeni ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekiplerince çıkartıldı.

Baba’nın cansız bedeni Didim Devlet hastanesi morguna kaldırılırken, hastanede tedavi altına alınan Ömer Barış da, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.