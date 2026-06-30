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Gündem Babasının aracına "Ben gidiyorum. Beni aramayın" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit, 3 gündür kayıp!
Gündem

Babasının aracına "Ben gidiyorum. Beni aramayın" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit, 3 gündür kayıp!

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Babasının aracına "Ben gidiyorum. Beni aramayın" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit, 3 gündür kayıp!

Bilecik'te cumartesi sabahı babasının aracına "Ben gidiyorum, beni bir daha aramayın, siz bu notu bulduğunuzda ben çoktan gitmiş olacağım" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit Gönül’den 3 gündür haber alınamıyor.

Gölpazarı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde ailesi ile ikamet eden 16 yaşındaki Yiğit Gönül, 3 gün önce sabah 08.00'da evinden ayrıldı. Eve bir daha dönmeyen Yiğit, babasının arabasına da "Ben gidiyorum, beni bir daha aramayın, siz bu notu bulduğunuzda ben çoktan gitmiş olacağım" notunu bıraktı. Acılı baba Yasin Gönül durumu Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne iletti. En son evden çıktığı gün olan cumartesi sabahı Gölpazarı çarşı merkezinde görülen çocuğa ait bir ize henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

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