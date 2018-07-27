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Babasının 5 kişiyi öldürdüğü katliamda yaralanmıştı uyandı! İlk sorusu bu oldu

Nazilli ilçesinde, babasının 5 kişiyi öldürdüğü katliamda yaralanan 4 kişiden, sağlık durumu ağır olan Tuğçe Duran’ın (24) hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:14
Babasının 5 kişiyi öldürdüğü katliamda yaralanmıştı uyandı! İlk sorusu bu oldu

Olay, 20 Temmuz Cuma günü saat 20.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkiinde bulunan 4 numaralı tek katlı müstakil evde meydana geldi. Tülin Duran (46), iddiaya göre annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç’a devrederek bankadan 62 bin lira kredi çektirdi. Çekilen krediyle Tülin Duran, Hürriyet Caddesi’nde depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı.

Galericiyken bir süre önce iflas ederek bir firmada pazarlamacılık yapmaya başlayan eşi Mustafa Duran da iddiaya göre bu işe para koyarak eşiyle ortak oldu. Bir süre sonra eşiyle anlaşmazlık yaşayan Tülin Duran, evi terk ederek kızı Tuğçe Duran ile İstiklal Mahallesi’ndeki ağabeyinin oturduğu müstakil eve yerleşti ve boşanma davası açtı. Mustafa Duran olay günü, eşi ve akrabalarının dükkandaki malzemeleri boşalttığını görünce ’mal kaçırıldığı’ gerekçesiyle öfkelendi. Eşi ve eşinin akrabalarının kendisini dolandırdıklarını öne süren Mustafa Duran, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Akşam evine giden Mustafa Duran, eşinin ve akrabalarının evin kapısının anahtarını da değiştirdiğini öğrenince çılgına döndü. Duran, iki pompalı tüfekle, eşi ve kızının birlikte yaşadıkları İstiklal Mahallesi’ndeki eve baskın yaptı. Mustafa Duran, bahçede yemek yiyen eşi Tülin Duran (46), kızı Tuğçe Duran (24), kayınbiraderi Birol Karakılıç (48), onun eşi Emine Özlem Karakılıç (45), diğer kayınbiraderi Bekir Cihan Karakılıç (50), onun eşi Serpil Karakılıç (43), çiftin kızları Şükran Karakılıç (25) ile eşinin komşuları, aynı zamanda akrabaları olan ve yemeğe katılan Filiz Kahya (38) ile Mehmet Kahya’ya (41) iki pompalı tüfekle art arda ateş etti.

Ardından soğukkanlı bir şekilde yürüyerek geri döndü, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Birol Karakılıç, Filiz Kahya ve Mehmet Kahya olay yerinde, Bekir Cihan Karakılıç ve Emine Özlem Karakılıç ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan Tülin Duran, Tuğçe Duran, Şükran Karakılıç ve kurşunlara hedef olmamak için kaçarken düşerek yaralanan Serpil Karakılıç ise hastanede tedaviye alındı. Polise teslim olan Mustafa Duran, tutuklandı. 

İLK ANNESİNİ SORDU

Saldırıda ağır yaralanan ve tedavisi süren Tuğçe Duran’ın sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Tuğçe Duran’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Nazilli Devlet Hastanesi anestezi uzmanlarından Dr. Onur Yeşildağ, "Hastamızın ameliyatı sırasında 7 kez kalbi durdu. Buna rağmen kalbi çalıştırıldı. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde tarafımızdan takibi yapılan Tuğçe Duran, 3 gün sonra solunum cihazından ayrılarak kendisine geldi, bilinci açıldı. Hastamızın ilk sorusu ise ’Annem nerede, annem nasıl, iyi mi?’ oldu. Ben de kendisine annesinin çok iyi olduğunu söyledim. Tabii ki çok sevindi. Bu durum kendisine yüksek bir moral sağladı. Hastamızın daha sonra genel cerrahi servisimize naklini sağladık. Sağlık durumu her geçen gün iyiye doğru gidiyor" dedi.

Diğer yaralılar Tuğçe Duran’ın annesi Tülin Duran ile Şükran Karakılıç ve Serpil Karakılıç’ın da tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:14
  1. Aydın
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