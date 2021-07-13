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Babasının 39 bin dolarını alıp kaçıyordu! Son anda…
Gündem Babasının 39 bin dolarını alıp kaçıyordu! Son anda…
Gündem

Babasının 39 bin dolarını alıp kaçıyordu! Son anda…

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği öne sürülen genç kız yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 14:19:00 -
Babasının 39 bin dolarını alıp kaçıyordu! Son anda…

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babasına ait 39 bin doları alarak, şehir dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kızı polis ekipleri yakaladı.

Alınan bilgiye göre, F.A'nın, evinden kendisine ait 39 bin doların çalındığını bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

F.A'nın kızı H.A'dan (22) şüphelenen ekipler, yaptıkları çalışmada, genç kızın bulunduğu yolcu otobüsünün Şanlıurfa'ya seyir halinde olduğunu tespit etti.

Mardin-Şanlıurfa kara yolunda otobüsü durduran ekipler H.A'yı yakaladı. Yapılan üst aramasında bulunan 39 bin dolar muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan H.A. serbest bırakılırken, 39 bin dolar baba F.A'ya teslim edildi.

H.A'nın, ailesinden uzakta kendisine yeni bir hayat kurmak istediği için kaçtığı öne sürüldü.

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