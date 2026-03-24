5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulamıştı: Tapu müdürü gözaltına alındı Almanya Cumhurbaşkanı'nın kafasına taş mı düştü? Savunma sanayiinde yerli ve milli gövde gösterisi! ICDDA, devleşerek "IDA Türkiye" oldu! Bahçeli'nin kırmızı yakut yüzüğünde dikkat çeken mesaj: Allah’ım… Altında tarihi çöküş! Piyasalar sarsıldı, altın yerine o tercih ediliyor İftira Özgür Özel’den tazminat parti kasasından Bakan Akın Gürlek'e iftira davasında karar Büyük yolsuzluk davasında 5 vekile salon yasağı! O provokatörlerin isimlerine akit ulaştı Enerji piyasası can çekişiyor: Savaşın petrol faturası belli oldu! Peşmergeye büyük saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Babasını öldüren zanlı tutuklandı!

Konya’da babasını boğarak öldüren katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle ayrılık aşamasında olan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet Akif T., sokak üzerindeki 3 katlı binanın üçüncü katında tek başına yaşayan babası 59 yaşındaki Tahsin Tosun ile kalmaya başladı. Baba oğul arasında çıkan tartışma sonrası Mehmet Akif T. babasını boğarak öldürdü. Daha sonra 1 gün babasının cenazesiyle aynı evde kalan zanlı, dün akşam saatlerinde kız kardeşini arayarak babasını öldürdüğünü söyledi ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını şehir dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanarak Konya Adliyesine sevk edilen katil zanlısı Mehmet Akif T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

