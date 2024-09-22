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Yerel Babasını katleden şerefsiz tutuklandı
Yerel

Babasını katleden şerefsiz tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-09-22 22:34:00 -

Edirne'de babasını tabancayla öldürdükten sonra evin banyosunda baltayla parçalara bölen, ardından cesedi getirdiği ormanda yakıp dere kenarına atan cani evlat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddialara göre, Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan Şerif Yalçın (58), oğlu Canberk Yalçın (27) tarafından canice katledildi. Babasını evde tabancayla vurarak öldürdükten sonra banyoda baltayla cesedi parçalara bölen ve ormanda yakıp ardından dere yatağına atan cani evlat, daha sonra eve geri döndü. İlerleyen saatlerde Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak babasının kaybolduğu ihbarında bulunan cani evlat, gelen ekiplere eşlik ederek babasını arama çalışmalarına katıldı.

Babasının cesedini attığı dere kenarı yerine jandarma ekiplerinden farklı bölgelerde ve mezarlık çevresinde arama yapmalarını isteyen cani evladın şüpheli tavırları jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde cani evlat gözaltına alınarak, Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Şerif Yalçın'ın cesedi ise dere kenarında bulundu.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan cani evlat, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan cani evlat, cezaevine gönderildi. Adliyede ifadesine başvurulan cani evladın eşi Gözde Y., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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