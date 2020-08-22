  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Babasından öğrendiği arıcılığı 40 yıldır sürdürüyor
Aktüel

Babasından öğrendiği arıcılığı 40 yıldır sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-22 13:44:17 -
Babasından öğrendiği arıcılığı 40 yıldır sürdürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yaşayan Tuncer Çalışkan (55) küçük yaşta başladığı baba mesleği arıcılığa 40 yıldır devam ediyor.

Çalışkan, ailesiyle 1977 yılından Bulgaristan'da Türkiye'ye göç edip küçük yaşta öğrendiği arıcılığı babasıyla sürdürüyor.

Saray ilçesinde Bahçeköy Mahallesi'nde babasından aldığı 100 kovanı 400 kovana çıkaran Çalışkan, arı sütü, bal, polen ve propolis üretmeye başladı.

Günlerini arılarla geçirip, doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşayan Çalışkan, AA muhabirine, işini çok sevdiğini ve sağlığı el verdiği sürece arıcılık yapmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanına arı sütü, bal, polen gönderdiğini ifade eden Çalışkan, "Buradaki ormanlar arı için çok elverişli. Yabani meyveler ağaçlar var. Arı bunları çok sever. Burada kurduğum güneş panelleriyle elektriğimi üretiyorum. Arı sütü ve polenlerimizi buzdolabında muhafaza etmemiz gerektiğini için elektriksiz olmuyor. Arı sütü satışı yapıyoruz ve pazarımız belli. Yıllık yaklaşık 28 kilo civarında arı sütü üretiyoruz. Bu sene verimlerden memnunuz." dedi.

Çalışkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından özellikle arı sürü ve arı ürünlerine talebin arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Aynı zamanda arı üretimi de yapıp. Arı satışı da yapıyoruz. Şu dan 400 kovanımızla bal, arı sütü, polen üretimimiz devam ediyoruz. Pandemi ile arı sütüne talep arttı. Müşterilerimiz daha çok tercih etmeye başladı. Talebe yetişmekte bile zorlanıyoruz. Yerli ve yabancı müşterilerimiz buradan gelip ürünlerini alıyor. Özellikle Arap müşteriler arı sütünü çok tercih ediyor.Bütün zamanımı burada arılarla geçiriyorum. Haftada bir gün sadece İstanbul'a gidiyorum. Doğayı hayvanları sevdiğim için buraya çok çabuk alıştım. Burada arılarla mutluyum. Doğayla iç içe zaman geçiriyorum. Stresten uzak zaman geçiriyorum."





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afganistan’da patlama! 5 ölü
Dünya

Afganistan’da patlama! 5 ölü

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinde patlamada 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın Taliban tarafından yapıldığı öne sürüldü...
BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfini açıklamasının ardından çılgına dönen Yunanistan'dan sonra sözde Arap ülkesi BAE'den alçak bir adım..
Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!
Gündem

Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklaması Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek P..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı