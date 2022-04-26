Babasına ihanet eden Sazak... Siz zaten kardeştiniz!

Seçimle iş başına gelen meşru hükümetin sokak olayları ile yıkılmaya çalışıldığı Gezi kalkışması ile ilgili görülen Gezi Davası’nda karar çıktı.

Sanıklardan Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kavala’nın mahkumiyetine solak camiadan tepki sesleri yükselirken, en dikkat çeken tepki ise Eski MHP’li bakanlardan Gün Sazak’ın oğlu, MHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Sazak’ın sözleri oldu.

Genel Başkan Yardımcılığını da yaptığı MHP’den ocak ayında istifa eden Süleyman Sazak, sosyal medyadan karara tepki gösterek Kavala için “Osman kardeşimdir” ifadelerini kullandı.

Sazak'ın paylaşımı şöyle:

"Osman Kavala’yı ideolojik olarak kendimden farklı görürüm. Bugünden itibaren Osman kardeşimdir, adalet bu kararı verenlere haramdır."

MHP'den istifa etmişti

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın oğlu olan Süleyman Sazak, daha önce Genel Başkan Yardımcılığını da yaptığı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) üyeliğinden ocak ayında istifa etmişti. Sazak, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Şu gerçeği itiraf etmek gerekir ki, Türkiye’nin üstesinden gelinmesi kaçınılmaz olan öncelikli sorunu, bize göre sorunlar piramidinin zirvesine oturmuş bölücü terördür" sözlerinin ardından istifa kararı almıştı.

Bahçeli’nin milli duruşundan rahatsız olan Sazak’ın şimdiler de Türkiye’ye kumpas kuranlara ‘kardeşim’ demesi şaşırtmadı.