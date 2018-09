Babası yıllarca istismar etti, annesi dışarıda dinledi

Olay, geçen 15 Eylül'de meydana geldi. Kendi imkanlarıyla Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giden P.E., babasının yıllardır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu. P.E. ifadesinde babasının evde kapıyı kilitleyerek kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, bağırmasına rağmen annesinin de buna göz yumduğunu ileri sürdü.

Polis ekipleri, baba H.E. ve anne M.E.'yi gözaltına aldı. M.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı., H.E. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen H.E. tutuklandı.

P.E. ise Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.