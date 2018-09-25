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Babası yıllarca istismar etti, annesi dışarıda dinledi

Zonguldak'ta yaşayan lise son sınıf öğrencisi P.E. (17), öz babasının kendisine yıllarca cinsel istismarda bulunduğunu ve bu durumu annesine söylemesine rağmen yardım etmediğini iddia ederek polise başvurdu.

25 Eylül 2018 Salı 11:49
Babası yıllarca istismar etti, annesi dışarıda dinledi

Olay, geçen 15 Eylül'de meydana geldi. Kendi imkanlarıyla Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giden P.E., babasının yıllardır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu. P.E. ifadesinde babasının evde kapıyı kilitleyerek kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, bağırmasına rağmen annesinin de buna göz yumduğunu ileri sürdü.

Polis ekipleri, baba H.E. ve anne M.E.'yi gözaltına aldı. M.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı., H.E. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen H.E. tutuklandı.

P.E. ise Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:49
  1. Zonguldak
  2. Cinsel istismar
  3. Öz kızını taciz etti
  4. annesi dışarıda dinledi
  5. polise başvurdu

YORUM YAZ

  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR1 sa önce
    Gerçek sede gerçek değilsede durumumuz çok vahim... Gerçekse şikayet aileler perişan vaziyetde gerçek değilse de aileler perişan vaziyette. Gerçekse Babaya ve anneye yazık Gerçek değilse iftiraysa kıza ve kızını önlemeyen anneye yazık.. Vel hasılı kelam aileler kötü şekilde sos veriyor. Aile ve Adalet bakanları ne zaman görev yapacaklar.
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