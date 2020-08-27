Babası koronadan öldü, annesi yoğun bakımda... İkinci kez karantinadan kaçıp bakın ne yaptı!

Adıyaman’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha birkaç gün önce babasını kaybeden Burhanettin T.’nin annesi de aynı hastalık sebebiyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Burhanettin T. de Sümerevler Mahallesi’ndeki evinde karantina altına alındı.

Dün karantinadan kaçan Burhanettin T., şehiriçi yolcu otobüsü ile şehir merkezine geldi. Burada polisler tarafından yakalanan Burhanettin T., ambulans ile tekrar evine götürülmüştü.

Burhanettin T.’nin zihinsel engelli olduğu iddia edildi.

Tekrar kaçtı

Şehir merkezindeki vatandaşlar, bugün yine Burhanettin T.’yi aynı yerde görünce hızlıca ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı her yerde aramaya başladı. Burhanettin T., Kap Cami Mahallesi Tarihi Oturakçılar Pazarı’nda alışveriş yaparken yakalandı.

Ayakkabı dükkanında bulunan Burhanettin T., sağlık ekipleri tarafından tekrar ambulans ile evine götürüldü. Burhanettin T.’nin tekrar evinden kaçması bölge sakinlerinin tepkisini de beraberinde getirdi.