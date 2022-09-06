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Gündem Babası konuştu! Galatasaray'a müjde
Gündem

Babası konuştu! Galatasaray'a müjde

Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, milli futbolcunun Galatasaray ile her konuda anlaştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 14:11:00 -
Babası konuştu! Galatasaray'a müjde

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Kaan Ayhan’ın babası Erol Ayhan, transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vole’den Gökmen Özcan’a konuşan Erol Ayhan, milli futbolcunun Galatasaray ile her konuda anlaştığını söyledi. Ayhan, “Kulüpler imzaları attıktan sonra İstanbul’a geliyoruz” dedi.

Sassuolo ile Galatasaray anlaşma sağladığı takdirde Kaan Ayhan Sarı-Kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Milli futbolcunun yıllık maaşının 1.6 milyon euro olması bekleniyor.

Kaan Ayhan İtalya temsilcisi Sassuolo’ya 2020 yılında 2.50 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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