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Babası ehliyetsiz yakalandı, kızı otomobilin camlarını kırdı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde "dur" ihtarına rağmen uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz sürücünün kızı, babasıyla birlikte polis ekiplerince yakalandıktan trafikten men edilen otomobilin camlarını sopayla kırdı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 23:02
Babası ehliyetsiz yakalandı, kızı otomobilin camlarını kırdı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde "dur" ihtarına rağmen uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerince yakalandıktan sonra kızıyla eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen otomobilin camlarını sopayla kırdı.

Alınan bilgiye göre, Halil Erdoğan Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 45 C 0829 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobili takibe alarak 2. Anafartalar Mahallesi 1517 Sokak'ta durdurdu.

Otomobilin sigorta vizesinin dolduğunu, sürücü İlyas K'nin (51) ehliyetsiz olduğunu belirleyen ekipler, aracı trafikten men etmek istedi. Araçta bulunan sürücünün kızı Pınar K. (31), otomobilin çekiciye yüklenmesine engel olmaya çalıştı.

Araçtaki eşyasını yol kenarına atan Pınar K, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sopayla otomobilin camlarını kırdı. Bu sırada trafik polisi, yüzüne aldığı sopa darbesiyle yaralandı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı, Pınar K. gözaltına alındı.

Trafikten men edilen araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 23:02
  1. Manisa
  2. şehzadeler

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