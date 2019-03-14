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Babaş, “Merkezi hükümetle uyumlu çalışmamız Kastamonu’ya kazandırdı”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, merkezi hükümetle uyumlu çalışmaları sonucunda Kastamonu’ya büyük yatırımlar kazandırdıklarını söyledi.

14 Mart 2019 Perşembe 15:07
Babaş, “Merkezi hükümetle uyumlu çalışmamız Kastamonu’ya kazandırdı”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, merkezi hükümetle uyumlu çalışmaları sonucunda Kastamonu’ya büyük yatırımlar kazandırdıklarını söyledi.



Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, KUZKA, Güven Tur ve Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Ziyarette çalışanlarla bir araya gelen Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Güven Tur ziyaretinde yeni dönemde yapacağı kavşaklarla ilgili bilgi verdi. Şehir içerisindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için proje hazırladıklarını söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Gerek yeni kavşaklarımız gerek otopark projelerimiz gerekse bisiklet yollarımızla trafikte ciddi bir düzenlemeye gideceğiz. Şehir içerisindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, trafik akışını hızlandırarak, vatandaşlarımızın konforlu bir yolculuk geçirmeleri, zaman ve yakıt kaybı yaşamamaları için, kavşak ve bağlantı yolu projelerimizi hazırladık. Merkezi hükümet ile birlikte bu projeyi tamamlayacağız. Planlarımızı bu doğrultuda yaptık ve sunduk. Merkezi hükümet ile yerel hükümetin uyumlu çalışması Kastamonu’ya kazandırdı. Bundan sonra da bu uyumla şehrimizin hızlı büyümesi sürdürecektir” dedi.



Şehit Şerife Bacı Eski Devlet Hastanesi ek binası giriş kısmındaki kavşağı da yeniden düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Babaş, “İnebolu yolundan şehir merkezi istikametine ve şehir merkezi istikametinden İnebolu istikametine geçişler battı çıktı tekniğiyle duraksamadan devam edecek. Yine bu proje ile Kılavuz Sokak, Alparslan Türkeş Bulvarına bağlanacak. Önümüzdeki dönemde hedefimiz kesintisiz bir trafik akışını sağlayabilmek. Bunun için önemli gördüğümüz tüm düzenlemeleri yapmaya başladık. Gerekli projelerimizi hazırladık. Yine önümüzdeki dönemde şehir içinde toplam 1726 araç kapasiteli otopark oluşturacağız. İsmail Bey Mahallesi Katlı Otoparkı, Etli Restoran yanı Katlı Otoparkı yine Merkez Ortaokulu arkası Merkez Otoparkı gibi katlı otoparkların yapımıyla parklanma sorununu da çözeceğiz” diye konuştu.



Organize Sanayi Bölgesi’nde iş adamları ve çalışanlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, çalışanlarla bir süre sohbet etti. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Başkan Babaş, ilave Organize Sanayi Bölgesi’nde gerekli çalışmaların tamamlandığını ve kamulaştırmaların başlayacağını vurguladı. Konuyu yakından takip ettiğinin altını çizen Başkan Babaş, şöyle konuştu: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile konuyu görüştük. Kastamonu Belediyesi olarak burada üzerimize düşen ne varsa yapacağımızı belirttik. Yine Sayın Milletvekillerimiz ile birlikte şehrimizin ihtiyacı için bir bütün olarak hareket ediyoruz. Arkadaşlar ayrı gayrı değil, hep birlikte çalışıyoruz. Kastamonu’muzun kazanımını sağlamak adına tüm projelere birlikte imzamızı atıyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde de yine hep birlikte kazanacağız.”

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:07
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