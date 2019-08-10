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Babaoğlu, Yeşilyurt’ta vatandaşlarla bayramlaştı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Yeşilyurt Pazar Yeri’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
Babaoğlu, Yeşilyurt’ta vatandaşlarla bayramlaştı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Yeşilyurt Pazar Yeri’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Yeşilyurt Pazar Yeri’ni ziyaret ederek alışveriş için pazara gelen vatandaşlarla ve satış yapmak için tezgah açan esnafla tek tek bayramlaşarak istek ve önerilerini dinledi. Başkan Babaoğlu,Kurban Bayramı’nın tüm dünyaya birlik, beraberlik, barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulunarak,“Hendek, bayramda kardeşlik ve dayanışma ile daha da güzelleşecek” dedi.



Yeşilyurt Pazar Yeri


Manevi dünyamızda ayrı bir yeri olan Kurban Bayramı’nı bu yıl da hep beraber kutlamanın sevinci içinde olduklarını ifade eden Başkan Babaoğlu, “Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. İlgili birimlerimiz vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini usulüne uygun yerine getirebilmesi ve bayram süresince herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için görevlerinin başında olacaklar. Kurban Bayramının gönüllerimize ferahlık, hanelerimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun”dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
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