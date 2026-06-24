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Siyaset Babamı tanımam demişti: Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu kişiyi görevden aldı!
Siyaset

Babamı tanımam demişti: Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu kişiyi görevden aldı!

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Babamı tanımam demişti: Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu kişiyi görevden aldı!

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki yönetimin aldığı kararlar doğrultusunda Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Yönetimi görevden alındı, ayrıca yönetim disipline sevk edildi.

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki yönetimin aldığı kararlar doğrultusunda Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Yönetimi görevden alındı, ayrıca yönetim disipline sevk edildi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki mutlak butlan yönetiminin parti yöneticileri ve milletvekillerine yönelik ihraç kararlarının devam ettiği belirtildi.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il yönetiminin partiden ihraç edilmek üzere disipline sevk kararı alındı. Kayseri İl Başkanlığı'na ise Okan Marzıoğlu'nun atandığı ifade edildi.

 

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Kılıçdaroğlu'nun bu kararında ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. CHP MYK'nın disipline sevk kararı aldığı il yöneticilerinden Ceren Demir'in nikahında şahitlik yaptığı ortaya çıktı. Ceren Demir'in eşi CHP'nin eski kadrolarından Hasan Demir yaptığı sosyal medya paylaşımıyla olayı gündeme taşıdı. Demir Kılıçdaroğlu'nun nikahlarındaki görselini paylaşarak, ''Nikah şahidim eşimi görevden alarak disipline verdi :) fıkra bu kadar'' dedi.

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