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Dünya 'Babam esir tutuyor' diyen Prenses Latife aylar sonra ilk kez görüntülendi
Dünya

'Babam esir tutuyor' diyen Prenses Latife aylar sonra ilk kez görüntülendi

'Babam beni esir tutuyor' diyerek video çeken Prenses Latife, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Bir alışveriş merkezinde kız arkadaşlarıyla görüntülenen Latife'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 19:41:00 -
'Babam esir tutuyor' diyen Prenses Latife aylar sonra ilk kez görüntülendi

Aylardan bu yana kendisinden haber alınamayan ve hayatından şüphe edilen Birleşik Arap Emirlikleri Prensesi Latife, uzun zaman sonra ilk defa alışveriş merkezinde iki kadınla birlikte otururken görüntülendi. Latife'nin durumunun iyi olduğu görüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri Prensesi Latife'nin aylardan bu yana görülmemesi ve kaçırıldığı iddiaları, prensesin sağlık durumu hakkındaki merakı da beraberinde getirdi.

Arkadaşına gönderdiği video oraya çıktı

BBC'nin Panorama programı, 16 Şubat tarihinde Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı olan 35 yaşındaki Prenses Latife'nin arkadaşlarına gönderdiği gizli görüntüyü ekrana getirmişti.

Babası tarafından esir tutulduğunu söylemişti

Babası tarafından esir tutulduğunu ve hayatından endişe duyduğunu belirten Prenses Latife, gizli kaydı banyoda çektiğini söyleyip yalnızca banyo kapısını kilitlemesine izin verildiğini söyledi.

Hapishaneye çevrili villaya konulduğunu anlattı

Hapishaneye çevrilen bir villada alıkonulduğunu aktaran Prenses Latife, binadaki tüm pencerelerin demir parmaklıklı olduğunu ve hiçbir pencereyi açmasına izin verilmediğini İngilizce olarak ifade etmişti.

Latife'den aylar sonra ilk fotoğraf

Babası Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum nedeniyle her gün hayatından ve güvenliğinden endişe duyduğunu söyleyen Prenses Latife'nin yeni fotoğrafı, bir Instagram hesabı tarafından yaklaşık 4 ayın ardından paylaşıldı.

Afişteki ayrıntı dikkat çekti

Fotoğrafta, bir alışveriş merkezindeki yemek katında otururken görülen Prenses Latife'nin yanında iki kadın göze çarpıyor. Perşembe akşamı Instagram'da yayınlanan fotoğraftaki bir başka ayrıntı, arkada afişi görülen filmin 13 Mayıs tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde vizyona girmiş olması olarak göze çarptı.

 

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