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Dünya Babaların babası diyorlardı... Ünlü mafya lideri 30 yıl sonra yakalandı
Dünya

Babaların babası diyorlardı... Ünlü mafya lideri 30 yıl sonra yakalandı

İtalya'nın en çok aranan mafya babası Matteo Messina Denaro, 30 yıl firardan sonra Sicilya'da tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 13:29:00 -
Babaların babası diyorlardı... Ünlü mafya lideri 30 yıl sonra yakalandı

İtalya'nın en çok aranan mafya babası Messina Denaro, 30 yıl sonra Sicilya'nın başkenti Palermo'daki özel bir klinikte yakalandı.

Çok sayıda cinayetten yargılanan Denaro, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Messina Denaro'nun 1992'de mafya karşıtı savcılar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun öldürülmesi, 1993'te Milano, Floransa ve Roma'daki ölümcül bombalı saldırıları, devlet tanığı olan bir mafyanın 11 yaşındaki oğlunun kaçırılması, işkence edilmesi ve öldürülmesi suçlarından yargılanıyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni,
"Bu, devlet için büyük bir zafer"
dedi.

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