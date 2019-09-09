0553 313 94 23

Babalar ve çocukları namazda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş; “Çocuklarımızı iffetli, ahlaklı yetiştirmeliyiz. Edep, ahlak, büyüklere saygı ve sevgi, sadakat en önemli değerlerimizdir. Bu değerlerimizi çocuklarımıza öğretmeliyiz” dedi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:51
Babalar ve çocukları namazda buluştu

 İstanbul 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Çocuklarımızı iffetli, ahlaklı yetiştirmeliyiz. Edep, ahlak, büyüklere saygı ve sevgi, sadakat en önemli değerlerimizdir. Bu değerlerimizi çocuklarımıza öğretmeliyiz” dedi.

Erbaş, Büyük Çamlıca Camii’nde, Cihannüma Derneğinin Diyanet İşleri Başkanlığıyla düzenlediği, “Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor” etkinliğinde namaz kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan 4-6 yaş grubu Kur’an-ı Kerim kurslarında 200 bine yakın çocuğun aynı zamanda tarih dersi de aldığını anlatan Erbaş, şunları söyledi:

Amellerin en güzeli namazdır. Yüce Allah’ın rızasına en uygun olan manzaralardan birisini yaşıyoruz şu anda. Çünkü kul olarak bizim en önemli vazifelerimizden birisi Allah için rüku ve secde etmek. Zaten yaratılış amacımız da bu değil mi? Çocuklarımıza öğreteceğimiz en önemli şeylerden birisi de dünyada yapmış olduğumuz her şeyin mutlaka karşımıza hesap vereceğimiz ahirette çıkacağıdır. Çocuklarımızı iffetli, ahlaklı yetiştirmeliyiz. Edep, ahlak, büyüklere saygı ve sevgi, sadakat en önemli değerlerimizdir. Bu değerlerimizi çocuklarımıza öğretmeliyiz.

Ali Erbaş, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:51
  1. İstanbul
  2. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  3. Büyük Çamlıca Camii
  4. Cihannüma Derneğinin Diyanet İşleri Başkanlığı
  5. Kur’an-ı Kerim
  6. Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor

YORUM YAZ

  • Abdullah MuratAbdullah Murat26 dk önce
    7-10 ve üstü peygamber sav buyruğu ile zorunlu eğitim yaşıdır. 7 yaşında namaz emredilir öğretilir ve beraber kılınır. Namaz islamın şartıdır Dostluğun şartıdır.Güzel ahlak kuran ahlakıdır Yüce ahlak kuranı ve daha fazlasını ahlak edinmiş Allahtan en çok sakınanımız Peygamber sav ahlakıdır O islamda idoldür............Hz. Peygamber (sav)‘ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Çocuklarınız yedi yaşına geldiklerinde onlara namazı emredin. On yaşlarına gelince (namaz kılmazlarsa) onları dövün. Ve yataklarda aralarını ayırın." [1]................ “Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstü bir hediye veremez” [Tirmizi]

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Rektör Çomaklı’nın İzmir’in Kurtuluşunun 97. yılı mesajı
  1. Rektör Çomaklı’nın İzmir’in..
  2. Yenikapı'da şov yapıyordu!..
  3. Mersin’de CHP’nin 96’ıncı kuruluş yıl..
  4. Öldü sanılan köpek hayata döndürüldü
  5. Habib Akalın’ın ’’Hatırla Ey Türk’’..
  6. Sokakta satranç var
  7. Eseler köyü içme suyu problemi çözüldü
  8. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
  9. Siirt’te otomobil ile motosiklet..
  10. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
  11. Hamza’nın okulunda hüzünlü ders başı
  12. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan..
  13. Tarsus Belediyesi’nden tren garında..
  14. Osmangazi’de siyah incirler yarıştı
  15. Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün..
  16. Sıfır faizli kampanyalar Eylül’de..
  17. Kayseri’de Simya Koleji dönemi başlıyor
  18. Başkentliler ‘Mor Şenlik’te buluştu
  19. Osmanlı’dan kalma geleneği yaşatıyorlar
  20. Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye’ye..
  21. Dorian Kasırgası şimdi de Kanada'da..
  22. Sepsisten her 4 saniyede bir kişi..
  23. Başkan Matlı Kiev`de
  24. Adıyaman’da 153 bin 552 öğrenci ders..
  25. Citroën büyümede Türkiye’ye güveniyor!
  26. Aliağaspor FK’da Mustafa Bahadır..
  27. Trakya Üniversitesi Uluslararası..
  28. Antalya'da öldü sanılarak morga..
  29. Endonezya'dan Malezya'ya yayılan..
  30. e-okul sistemine nasıl girilir? e-okul..
Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

Günün Karikatürü

8 Eylül 2019
Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!