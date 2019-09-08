Babalar ve çocuklar sabah namazında buluştu

Cihannüma Derneği Genel Merkezi tarafından, 81 ilde “Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor” etkinliğine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’de oğlu ile katıldı.

Van Kalesi’nin güneyinde bulunan Hüsrevpaşa Camii’nde düzenlenen “Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor” etkinliğine birçok vatandaş çocukları ile birlikte katıldı. Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleşen organizasyon ile babalar ve çocuklar sabah namazında bir araya gelerek ibadetlerini yerine getirdi. Van İl Müftüsü Ömer Keskin’in il dışında olması nedeni ile Van İpekyolu İlçe Müftüsü Sacit Emiri tarafından kıldırılan sabah namazına Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Cihannüma Van İl Başkanı Birol Duman, Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Sevinç ve vatandaşlar katıldı. Çocukların da katıldığı sabah namazı etkinliğinin ardından, cemaate çorba ikramında bulunuldu. Daha sonra avluya geçen Vali Bilmez ve beraberindekiler çay eşliğinde sohbet etti.

Cihannüma Derneği Van İl Başkanı Birol Duman, sabah namazının Hüsrevpaşa Camii’nde eda edilmesinin önemine değinerek, “İnsanlarımızı sabah namazında camilere çekmek ve çocukları namaza alıştırmak için böyle bir etkinlik düzenlendi. Van’daki etkinliğimize iştirak eden Valimize, Rektörümüze, işadamlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.