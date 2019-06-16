Babalar Günü’nden ekonomiye 250 milyon liralık katkı Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Babalar Günü’nün üyelerinin satış gelirlerini 200-250 milyon lira artıracağını vurguladı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Babalar Günü’nün üyelerinin satış gelirlerini 200-250 milyon lira artıracağını vurguladı. Öncel, perakende gruplarının yüzde 15’e varan gelir artışıyla moral bulacağını dile getirdi. Öncel, Babalar Günü’nde hediye olarak gömlek, kravat, kalem, parfüm, telefon ve aksesuarın öne çıkacağını açıkladı.

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