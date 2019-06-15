Babalar Günü hareketliliği

Buğra Kardan

Yarın kutlanacak Babalar Günü, annelerin ve çocukların erkek giyim ürünlerine rağbetini arttırıyor. Vitrinleri süsleyen yazlık ayakkabılar, gömlekler, pantolonlar, şortlar ve tişörtler yok satıyor.

Satışlar yüzde 40 artacak

Babalar Günü’nden umutlu olan giyim firmalarının yetkilileri, müşterilerine yenilerini ekleyeceklerini ve kârlarına kâr katacaklarını belirtiyor. Satışlarını da yüzde 30-40 arttırmayı planlayan aynı yetkililer, “Şu aşamada AVM’lere akın eden, dükkânları tıklım tıklım dolduran annelerin ve çocukların ilk tercihleri gömlek. Muhakkak ki ürün tercihinde marka ve model belirleyici. Doğal olarak slim fit ve modern fit gömleklere ilgi yoğun” ifadelerini kullanıyor.

Fiyatlar makul

Erkek giyim ürünlerinin fiyatları ise gayet uygun. Yeni kampanyalarıyla ses getiren ünlü perakende grupları, markalı ürünlerde yüzde 70’e varan indirimlere gitti. Art arda yapılan indirimler sayesinde deri ayakkabılar 150-200 liradan, pantolonlar 70-80 liradan satışa sunuluyor. Gömlekler 50 ila 70 liradan, tişörtler 40 ila 60 liradan, şortlar 20 ila 40 liradan alıcı buluyor.

E-ticaret firmaları atağa kalktı

Babalar Günü’ne ramak kala atağa geçen e-ticaret firmaları da gelirlerini yüzde 70-80 arttırmayı hedefliyor. Bu firmalara oyun konsolu, drone, tablet, laptop, cep telefonu, akıllı saat ve bileklik siparişi yağıyor.

Konuşan ceket vitrinlerde

RAMSEY, Babalar Günü’ne yenilikçi ürünü ‘konuşan ceket’le damgasını vuracak. Ceketin kol ya da iç ceplerine dikilen NFC özelliğine sahip düğmelere video, fotoğraf ya da metin mesajı yüklenebiliyor. Düğmelerdeki mesajları izleyebilmek için NFC özellikli 700’den fazla cep telefonu modelinden birine sahip olmak yeterli.