Babalar da gün gelir bez değiştirebilir



“Bu konuda hiç bilgim yok” diye üzülmeyin çünkü sizler için bebek bezinin nasıl değiştirileceğini yazıyoruz. Bebeğinizin altını temizlerken…

– Bebeğin cildine hava aldıran, kuru tutan ve tahriş etmeyen bezler tercih edilmelidir. Kağıt bezler ya da pamuklu bezler tercih edilebilir.

– Erkek bebeklerde kıvrımların arası iyi silinmeli, sünnet derisi zorlanmadan hafif geri alınarak temizlenmeli, geri çevrilmeye çalışılmamalıdır.

– Kız bebeklerde önden arkaya temizliğe dikkat edilmeli, her defasında ıslak mendilin temiz kısmı ile silmeye özen gösterilmelidir.

Bez değiştirirken…

Yedek bezler, bebekler için özel geliştirilmiş ıslak mendil, yedek giysiler, krem, bebe yağı, vs. nemlendiriciler hazır bulundurulmalıdır.

Pişik olursa…

Bebekler için özel geliştirilmiş ıslak mendil ile silinir, kuruması için kısa bir süre beklenir, sonrasında çinko oksit içeren pişik kremleri kullanılmalıdır. Alerjik durum olursa bez değişikliği yapılmalıdır.

Haydi göreve

1- Bebeğinize bakterilerin geçmesini önlemek için öncelikle ellerinizi iyice yıkayın. Bebeğin bezini değiştireceğiniz yere bir havlu ya da alt değiştirme örtüsünü serin.

2- Kirli bezi bebeğin poposundan çıkarın, şeritlerin yardımıyla kapatın ve sızdırmaz bir poşete koyun.

3- Bebeğinizin poposunu özel temizleme mendilleriyle silin. Kız bebekleri, popoya, erkek bebekleri ise kasıklar ve çevresinden popoya doğru temizleyin.

4- Bebeğinizin poposunu temiz bir havlu veya kağıt mendille nazikçe kurulayın.

5- Pişik oluşumuna karşılık, her bez değişiminden sonra pişik önleyici krem sürün

6- Bebeğinizin bacaklarını ayak bileklerinden tutarak yavaşça iki yana açın. Sonra temiz bebek bezini bebeğin karnını sıkmayacak şekilde yerleştirin ve yapışkan bantları yapıştırın.

Bu kadar kolay..