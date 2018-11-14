THY- Euroleague
0553 313 94 23

Babalar da gün gelir bez değiştirebilir

Annenin hasta olması ile beraber bebeğin altını değiştirme görevi zaman zaman babalara düşer.

14 Kasım 2018 Çarşamba 19:57
Babalar da gün gelir bez değiştirebilir


“Bu konuda hiç bilgim yok” diye üzülmeyin çünkü sizler için bebek bezinin nasıl değiştirileceğini yazıyoruz. Bebeğinizin altını temizlerken…

– Bebeğin cildine hava aldıran, kuru tutan ve tahriş etmeyen bezler tercih edilmelidir. Kağıt bezler ya da pamuklu bezler tercih edilebilir.

– Erkek bebeklerde kıvrımların arası iyi silinmeli, sünnet derisi zorlanmadan hafif geri alınarak temizlenmeli, geri çevrilmeye çalışılmamalıdır.

– Kız bebeklerde önden arkaya temizliğe dikkat edilmeli, her defasında ıslak mendilin temiz kısmı ile silmeye özen gösterilmelidir.

Bez değiştirirken…

Yedek bezler, bebekler için özel geliştirilmiş ıslak mendil, yedek giysiler, krem, bebe yağı, vs. nemlendiriciler hazır bulundurulmalıdır.

Pişik olursa…

Bebekler için özel geliştirilmiş ıslak mendil ile silinir, kuruması için kısa bir süre beklenir, sonrasında çinko oksit içeren pişik kremleri kullanılmalıdır. Alerjik durum olursa bez değişikliği yapılmalıdır.

Haydi göreve

1- Bebeğinize bakterilerin geçmesini önlemek için öncelikle ellerinizi iyice yıkayın. Bebeğin bezini değiştireceğiniz yere bir havlu ya da alt değiştirme örtüsünü serin.

2- Kirli bezi bebeğin poposundan çıkarın, şeritlerin yardımıyla kapatın ve sızdırmaz bir poşete koyun.

3- Bebeğinizin poposunu özel temizleme mendilleriyle silin. Kız bebekleri, popoya, erkek bebekleri ise kasıklar ve çevresinden popoya doğru temizleyin.

4- Bebeğinizin poposunu temiz bir havlu veya kağıt mendille nazikçe kurulayın.

5- Pişik oluşumuna karşılık, her bez değişiminden sonra pişik önleyici krem sürün

6- Bebeğinizin bacaklarını ayak bileklerinden tutarak yavaşça iki yana açın. Sonra temiz bebek bezini bebeğin karnını sıkmayacak şekilde yerleştirin ve yapışkan bantları yapıştırın.

Bu kadar kolay..

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 19:57
  1. bebek bezi
  2. bebek bezi nasıl değiştirilir
  3. bebeğin pişik olmaması için dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlbilge Hatun ile Ertuğrul Gazi evlenecek mi?
    1. İlbilge Hatun ile Ertuğrul Gazi..
    2. Rodriguez'den Bayern'e kötü haber
    3. Konyaspor'dan sürpriz teknik direktör..
    4. İdrar yolu enfeksiyonu en çok..
    5. PKK/PYD’de iç hesaplaşma! Teröristler..
    6. 'Üç dönem kuralı büyük oranda..
    7. Denizli'de hırsızlar elektrik..
    8. Demirören'den Fuat Oktay'a sürpriz..
    9. Yıldırım Demirören'den Fuat Oktay'a..
    10. Küf sağlığın baş düşmanı
    11. Çaldığı keçi ile metroya girmeye..
    12. TBMM'de Torba teklifteki 5. madde..
    13. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı..
    14. Fransa'ya vergi koyacağını açıklayan..
    15. Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'a..
    16. 3 büyükşehirde operasyon: Sahte..
    17. Sergen ilk idmanına çıktı!
    18. Ali Koç'tan Galatasaray yanıtı ve..
    19. CHP’li Özcan Aygun Trabzonlulardan..
    20. Golden State Warriors evinde yendi
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi