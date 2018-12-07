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Babalar çocuklarına mutlaka vakit ayırmalı

Yavrusuna vakit ayırmayan baba ileride çok pişman oluyor.

07 Aralık 2018 Cuma 14:32
Babalar çocuklarına mutlaka vakit ayırmalı


Yapıılan birçok araştırmanın sonuçlarında, babaların, çocukları ile ilişkilerinde pek çok eksiğin olduğu ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemli olanı birbirlerini yeterince tanımamalarından kaynaklanan iletişim problemleri..

Dudak bükmeyin; bu iletişimin çocuğun “said” mi, “şakî” mi olacağına etkisi çok büyük! Araştırmacılar çocuklarına daha fazla ilgi göstermek isteyen babalar için birkaç önemli ipucu tesbit etmişler. İşte onlar..

- Çocuğunuzu dinlemeye özen gösterin, onun fikirlerine ve hayallerine önem verin. O hayallerde yer ve rol alın.

- Çocuğunuzla beraber geçireceğiniz vakti planlayın. Çocuğunuzun sizinle birlikte yapmaktan hoşlandığı aktiviteleri bulduğunuz ilk fırsatta birlikte yaşamaya çalışın.

- Eşinizle konuşarak ondan konu hakkında size yardımcı olmasını isteyin. Çünkü bazen anneler çocuklarını kendi himayeleri altına alma eğilimine gereğinden fazla girerler ve babanın çocukla kuracağı iletişimi istemeden de engelleyebilirler. (Bunu kasten yapan, eşine karşı çocuklarını koz olarak kullanmak isteyen anne tipleri de vardır maalesef. Bunların bazıları çocukları evlenip barklandıkları zamanda bile bu tutkularından vazgeçmezler. Ancak çocukların bunu anlamaları halinde o annelerin ve ailede bütün bireylerin yaşayacakları hüsran burada birkaç cümle ile anlatılamayacak kadar ağır olur.)

- Eve yorgun gelmiş olsanız bile çocuğunuzla kısa da olsa beraber vakit geçirmeye ve oynamaya çalışın. Eğer onunla oynayamayacak kadar yorgunsanız çocuğunuza durumunuzu uygun bir dille anlatın.

- Çocuğunuza verdiğiniz sözleri yerine getirmeye çalışın, yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin. Onun size karşı olan güvenini yitirmesine sebep olmayın.

- Özellikle erkek çocuklar için babalar rol modeli olurlar. Erkek çocukların kafasında tam olarak baba figürünün oturmamış olması onların sosyal ve duygusal gelişimlerine ciddi zararlar vermektedir. Onun için babaların çocuklarıyla ilişkisi çok önemlidir…

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:32
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