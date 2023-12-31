  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Babaeski'de sis etkili oldu
Yerel

Babaeski'de sis etkili oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-31 13:14:00 -
Babaeski'de sis etkili oldu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, gece saatlerinde yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Etkili olan sis nedeniyle ilçenin bazı noktalarında görüş mesafesi yer yer 25 metreye düştü.

Babaeski ilçesi şehir merkezi ve çevresine görüş mesafesinin zaman zaman 25 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Hayatı olumsuz etkileyen sis, ilçenin simgeleri olan Cedid Ali Paşa Camii ve Babaeski köprüsü görünmez hale geldi.

Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren uygulama için düğmeye basıldı! Yeni sistem geliyor! Çok şey değişecek çoook
Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren uygulama için düğmeye basıldı! Yeni sistem geliyor! Çok şey değişecek çoook

Gündem

Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren uygulama için düğmeye basıldı! Yeni sistem geliyor! Çok şey değişecek çoook

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan baş döndüren diplomasi: 72 ülke, 132 görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan baş döndüren diplomasi: 72 ülke, 132 görüşme

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan baş döndüren diplomasi: 72 ülke, 132 görüşme

Yapay zeka ekosistemi akıllı tarım ve eğitim uygulamalarıyla büyüyecek
Yapay zeka ekosistemi akıllı tarım ve eğitim uygulamalarıyla büyüyecek

Kobi

Yapay zeka ekosistemi akıllı tarım ve eğitim uygulamalarıyla büyüyecek

O kent sis denizinde kayboldu
O kent sis denizinde kayboldu

Yaşam

O kent sis denizinde kayboldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23