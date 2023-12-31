Babaeski'de sis etkili oldu
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, gece saatlerinde yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Etkili olan sis nedeniyle ilçenin bazı noktalarında görüş mesafesi yer yer 25 metreye düştü.
Babaeski ilçesi şehir merkezi ve çevresine görüş mesafesinin zaman zaman 25 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Hayatı olumsuz etkileyen sis, ilçenin simgeleri olan Cedid Ali Paşa Camii ve Babaeski köprüsü görünmez hale geldi.
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