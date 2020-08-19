Babadan yardım çığlığı: Kızlarımı kurtarın

Adnan Oktar organize suç örgütü tarafından 2018 yılında Hollanda'ya kaçırıldığı iddia edilen Şeyma ve Büşra Koçak'ın babası mahkeme için Avusturya'dan Türkiye'ye geldi. Çocuklarının zorla Hollanda'da tutulduğunu belirterek yardım isteyen Elvan Koçak, bu süreçte yaşanılanları da detaylarıyla anlattı.

"Eşim örgütün baskısıyla benden boşanmak istedi"

Eski eşi Gülperi Koçak'ın 2011 yılında Adnan Oktar'ın kanalı olan A9'u izlemeye ve Oktar'ın kitaplarını okumaya başladığını söyleyen Elvan Koçak, "Yakın arkadaşı olan Ayşe F. eşimin sürekli örgütsel faaliyetlere katılmasını, sohbetlerde bulunmasını istedi. Bu durumdan rahatsız oldum. Babasına, eşimi uyarmasını rica ettim. 3 aylık bir düzelmenin ardından eşim örgütten gelen baskılara dayanamayarak Ocak 2013’te benden boşanmak istedi ve anlaşmalı olarak boşandık. Çocuklarımızın velayeti ortaktı ancak annelerinde kalması kararını aldık." dedi.

"Örgüt çocuklarımı benden kaçırdı"

Eşiyle yaşadığı ayrılık sonrası çocuklarını 2017 yılından bu yana göremediğini söyeleyen Koçak, "Onlar benim canlarım. 2017’den beri görmüyorum. Hollanda’da eski eşimle birlikte kalıyorlar, örgüt onları kaçırdı benden." şeklinde konuştu. Örgütün baskısıyla çocuklarının kendisini istemediğini söyleyen Koçak, eski eşinin Avusturya mahkemesi kararıyla çocuklarını kendisinden aldığını tam eli kolu bağlanmışken ise Türkiye'nin operasyon yaptığını söyledi.

"Adnan Oktar kızımı taciz etti"

Adnan Oktar'ın 17 yaşındaki kızını taciz ettiğini mahkemede anlattığını söyleyen Koçak, "Dava devam ediyor, evlatlarım için mücadeleme devam edeceğim. 30 yıl daha sürse kızlarımı almak için her şeyi yapacağım; evlatlarımdan vazgeçmiyorum." dedi.

Devletten yardım istedi

İçişeri Bakanı Süleyman Soylu'dan kızları için yardım isteyen Koçak, "Kızlarım Hollanda’da zorla tutuluyor, kırmızı bültenle çocuklarımın Türkiye’ye getirilmesini istiyorum. Eski eşimin de yargılanmasını istiyorum." ifadesini kullandı.