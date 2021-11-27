Babacan'ın has adamının marifetlerine bakın hele

“Siyasal ve askeri casusluk” iddiasıyla gözaltına alınan DEVA Partili Metin Gürcan'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. DEVA Partisi kurucu üyeleri arasında yer alan emekli asker Gürcan'ın, bazı NATO üyesi ülkelere Türkiye'deki askeri gelişmelerle ile ilgili raporlar yazdığı tespit edildi.

"Siyasal ve askeri casusluk" suçlaması yapılan Gürcan, 1998-2014 yılları arasında TSK bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Edinilen bilgiye göre; casusluk suçlamasıyla yaklaşık 1 yıldır süren titiz soruşturmanın ardından gözaltına alınan Gürcan'ın, bazı NATO üyesi ülkelere Türkiye'deki askeri faaliyetler hakkında raporlar yazdığı ortaya çıktı. Bir yıldır süren soruşturma kapsamında Gürcan'ın yabancı ülke temsilcileriyle yazışmaları, temasları tek tek deşifre edildi.

Çuvalcı askerlere çay

Metin Gürcan'ın, 2003 yılında Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi olayının ardından, Türk karargahını basan Amerikalı askerlere "Çay Partisi" verdiği için Özel Kuvvetler'den uzaklaştırıldığı da iddia edildi.