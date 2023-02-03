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Medya Babacan'ın feleği şaşacak! Ahmet Hakan böyle rezil kepaze etti
Medya

Babacan'ın feleği şaşacak! Ahmet Hakan böyle rezil kepaze etti

Ali Babacan'ın "Avrupa bize aferin diyecek” çıkışına bir tepki de Ahmet Hakan'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 21:36:00 -
Babacan'ın feleği şaşacak! Ahmet Hakan böyle rezil kepaze etti

Ali Babacan'ın "Avrupa bize aferin diyecek” çıkışına bir tepki de Ahmet Hakan'dan geldi. Hürriyet gazetesindeki yazısında, Babacan'ın mertçe geri adım atmayı bile beceremediğini ifade eden Hakan, özetle şunları kaydetti:

"Çıkmış televizyona.

“Avrupa bize aferin diyecek” sözünü açıklamaya çalışıyor.

*

“Ben öyle demedim. Ben şöyle dedim. Önünü arkasını vermiyorlar” falan diye kıvrandıkça kıvranıyor.

*

Ağzından “aferin” çıktı mı?

Çıktı.

İşin bu kısmına bir türlü gelmiyor.

*

Aslında “Avrupa bile bize gıptayla bakacak” demek istemiş. Böyle bir izah geliştirmeye çalışıyor.

Lütfen dikkat!

“Avrupa bile” diyor.

Oradaki “bile”nin de bir komplekse işaret ettiğinin farkında değil.

*

Neyse... Bunları geçelim.

Asıl sorunu şu Babacan’ın:

Mertçe geri adım atmayı bilmiyor.

*

Çıksa, “Aferin kelimesini kullandım. Çok yanlış oldu. Yanlış yaptım. Siyasi rakiplerim bu kelimeden dolayı haklı olarak beni eleştirdi. Keşke o kelimeyi hiç kullanmasaydım” dese...

Alkışlamasak bile beğeni emojisi gönderirdik."

 

 

 

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