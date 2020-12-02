Babacan'dan, defalarca teröre destek çıkan TTB'ye destek

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle bilinen başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı ile beraberindeki heyet, dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine DEVA Partisi Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Görüşmede bir kısmı ekonomi ağırlıklı olarak da pandeminin boyutu olmak üzere mart ayından bu yana yaşanan salgın süreci üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Şebnem Korur Fincancı ve Ali Babacan, görüşme sonrası bir de basın toplantısı düzenledi. İkili, hükümetin salgın politikalarına eleştirilerde bulundu.

Basın toplantısında konuşan Şebnen Korur Fincancı, salgının sadece bir sağlık sorunu olmadığını, bu nedenle pandemi değil sindemi nitelemesi kullandıklarını belirtti. Fincancı, “Test pozitif oranının kasımda %30’lara çıktığı ve test sayısının 176 bin olduğu düşünüldüğünde, vaka sayısı 60 binler civarında. Oysa 30 bin açıklanıyor. Gerçek vaka sayısı, iki katı. Hasta sayısı ile zatürre oranını kıyasladığımızda daha da ürkütücü verilere ulaşabiliyoruz” diyerek her zamanki gibi devlete karşı "güven kırma" politikasını sürdürdü.

Babacan'dan açık destek

CHP'nin kopyası haline gelen DEVA Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan ise, AK Parti hükümetini hedef almak için TTB'nin söylemlerine destek verdi. Günlü test sayısı yaklaşık 200 bine gelmişken Babacan, "Testlerin yeterli sayıda yapılmadığını görüyoruz. Vaka sayılarının çok gecikmeli açıklandığı, bilim kurulundan bile vaka sayılarının saklandığı acı bir gerçekle karşı karşıyayız. Türkiye’de maskeyle ilgili ilk ayları isterseniz hiç hatırlatmayalım. Bunların tamamının altında istişaresizlik var. Konunun taraflarıyla görüşmemek var” ifadelerini kullandı.

TTB'nin terör desteği

Sağlık konusundaki çalışmalar yerine açıkça siyaset yapan ve AK Parti karşıtlığı için teröre dahi destek vermekten çekinmeyen TTB, şimdiye dek pek çok skandala imza attı. Güvenilirliğini tamamen kaybeden TTB'nin hafızalarda yer eden skandallarından birkaçı şöyle:

- Terör örgütü PYD/YPG'nin sözde üst düzey yöneticileri arasındaki Asya Abdullah'a 2015 yılında "Barış, Dostluk ve Demokrasi" ödülü verdi.

- Terör örgütü PKK'ya yardım yaptıkları gerekçesiyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına arka çıktı.

- PKK lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık kontrollerini yapmak üzere İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığına başvurdu.

- TSK, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurulmasını engellemek için harekât düzenlerken, sınır ötesinden şehit haberleri gelirken "Savaş, halk sağlığı sorunudur" açıklamasıyla operasyonlara karşı çıktı.

- Casusluk suçlamasıyla yargılanan ve bu yüzden firar eden Can Dündar'a destek ziyaretinde bulundu.

- Gezi olaylarında Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camii'ne ayakkabılarıyla giren vandallar için "Onlar suçluysa, biz de suçluyuz. Gezi hekimliği yargılanamaz" dedi.

- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Dr. Abdullah Biroğul, PKK tarafından öldürüldü. PKK'dan tek kelime bahsetmeden olayı kınadı, cinayetinin sorumlusunun ise herkes olduğunu ifade etti.

- Cezaevinde açlık grevine başlayan terör örgütü DHKP-C'liler için destek açıklaması yaparak, "Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın adil yargılanma talepleri dikkate alınmalı, ölüm oruçları son bulmalıdır" dedi.

- Barolar Birliğinin çoklu baro sistemine karşı başlattığı "Savunma Yürüyor!" eylemine destek beyanı verdi.

- Mardin Tabip Odası Başkanı Derya Etem terörden gözaltına alındı, suçlamaları beklemeden 'Serbest bırakın' açıklaması yaptı..