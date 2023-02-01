  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan casus açıkladı: Hükümeti Türkiye hakkında uzun yıllar boyunca uyardık

Fazıl Say'ın İstanbul Havalimanı sözleri gündeme bomba gibi düştü: Bana kızmayın ama...

OPEC+ duyurdu: Bağlı kalacağız

AK Parti'den önemli çağrı

Yunan generalden çok konuşulacak itiraf: Türkiye bizi tüm dünyaya rezil etti

Özgür Özel'i zor sokacak! Fransa'dan Hakan Fidan skandalı

Petrol, doğalgaz ve altın zengini ülke Fransa'yı kovup Türkiye'yi seçmişti! Rusya'dan sinsi adım geldi

SP’li Birol Aydın 28 Şubatçılar gibi konuştu: “Bedevilik”

HDP cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı'ndan önce açıklayacak! Pervin Buldan tarihi duyurdu

Her yerden altın fışkırıyor! İslam Memiş müjdeyi Türkiye'ye duyurdu: Artık yeryüzüne çıkarılacak
Medya Babacan'a olay sözler! Adamı öperler Ali Bey
Medya

Babacan'a olay sözler! Adamı öperler Ali Bey

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, altılı masanın ortak mutabakat metni için kullandığı "Avrupa'dan bakacaklar, hayranlıkla 'aferin Türkiye' diyecekler" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Melih Altınok, "Mesela ben bir Avrupa devletinin başında olsam, diğerlerini boşverin, sadece yaşanan son enerji krizinde ülkeler için bağımsızlık şartı olduğu anlaşılan nükleer enerjiyle ilgili Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan Akkuyu'yu durdurmayı vaat eden bir muhalefeti alnından öperdim. Hatta madalya bile takardım" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 22:18:00 -
Babacan'a olay sözler! Adamı öperler Ali Bey

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, altılı masanın ortak mutabakat metni için kullandığı "Avrupa'dan bakacaklar, hayranlıkla 'aferin Türkiye' diyecekler" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Melih Altınok, "Mesela ben bir Avrupa devletinin başında olsam, diğerlerini boşverin, sadece yaşanan son enerji krizinde ülkeler için bağımsızlık şartı olduğu anlaşılan nükleer enerjiyle ilgili Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan Akkuyu'yu durdurmayı vaat eden bir muhalefeti alnından öperdim. Hatta madalya bile takardım" dedi. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki programında 6'lı Masa'nın mutabakat metnini muzaffer bir komutan edasıyla sallayarak anlatıyor:

"Zor değil mi? Zor ama yapacağız dedim, başardık işte. Yani Avrupa'dan da bakacaklar ve hayranlıkla diyecekler ki 'Aferin Türkiye'de şuna bak' diyecekler ya."

İsmail üzerinde durmadı, geçiştirdi ama herkes, 6'lı Masa'nın mutabakat metninin kimi ikna etmek için çırpındığının itirafı olan bu sözleri konuşuyor...

Siyasetçiye "ezik" diye veryansın eden iktidar taraftarlarını mı ararsınız, yine masanın insicamını bozduğu için sitem eden muhalifi mi...

İlan edilen hedeflere bakınca, aslında Babacan az bile söylüyor...

Zira Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Ermenistan'da, terörle mücadelede işini layıkıyla yerine getiren TSK'nın işleyişine yönelik vesayet önerileri de dahil metin Türkiye'nin rakiplerinin talep ve hedefleriyle dolu.

Mesela ben bir Avrupa devletinin başında olsam, diğerlerini boşverin, sadece yaşanan son enerji krizinde ülkeler için bağımsızlık şartı olduğu anlaşılan nükleer enerjiyle ilgili Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan Akkuyu'yu durdurmayı vaat eden bir muhalefeti alnından öperdim.

Hatta madalya bile takardım.

İstikbalini Europa'da arayan Ali Bey'in hayallerine kısa bir süre de olsa çok yaklaşan, Hillary Clinton çak bir beşlik deyince havalara uçan Ahmet Davutoğlu'nu da atlamazdım elbette."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23