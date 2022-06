Babacan yüzde 1'le duvarları titretecekmiş

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Seçim günü geldiğinde, oy pusulasında vatandaşlarımız DEVA'nın, damlanın altına 'evet' mührünü bastığında Beştepe'de duvarlar titreyecek, onu biliyoruz… Bu kötü yönetim ilk seçimde müsait bir yerde inip bizler iş başına geldiğimizde sorunlar çok hızlı bir şekilde çözülmeye başlayacak" dedi.

Ali Babacan, bugün partisinin İstanbul Adalar İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. Babacan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Her zaman hesap vermeye hazır olacaksın"

"Bir dakikada, 8 maddede güven nasıl kazanılır? Bir; konuşunca doğruyu söyleyeceksin. İki; söz verilince tutacaksın. Üç; emanete hıyanet etmeyeceksin. Dört; her daim hukukla, adalette hareket edeceksin. Beş; ehliyetli, liyakatli, dürüst insanlar ile çalışacaksın. Altı; her kararını istişare ile alacaksın. Yedi; şeffaf olacaksın, açık olacaksın, karanlıkta iş yapmayacaksın. ve son madde sekiz; her zaman hesap vermeye hazır olacaksın.

Seçim günü geldiğinde, oy pusulasında vatandaşlarımız DEVA'nın, damlanın altına 'evet' mührünü bastığında Beştepe'de duvarlar titreyecek, onu biliyoruz.

"Tek amacımız özgür ve zengin bir Türkiye"

Türkiye'miz çok güzel bir ülke, çok büyük bir ülke. 84 milyonluk nüfusu ile Avrupa'nın en büyük nüfusu bizde. En düşük yaş ortalamasına sahip olan en genç nüfus da bizde. En büyük topraklar, en büyük tarım alanları bizde. Fakat çok kötü bir yönetim de bizde. Bu kötü yönetim ilk seçimde müsait bir yerde inip bizler iş başına geldiğimizde sorunlar çok hızlı bir şekilde çözülmeye başlayacak. DEVA kadroları buna inanıyor. Bizim tek amacımız, özgür ve zengin bir Türkiye."