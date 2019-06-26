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Babacan ve ekibi yemekte buluştu

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında yeni parti kurmak için çalışma yürüttüğü ileri sürülen isimler yemekte buluştular.

26 Haziran 2019 Çarşamba 22:13
Babacan ve ekibi yemekte buluştu

 Sezai Erhan  Yeni Akit 

AK Parti’nin İstanbul'da aldığı seçim yenilgisi parti içindeki ‘muhalif hareketin' elini güçlendirdi. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan üzerinden yürüyen iki ayrı parti çalışması hızlandı. Babacan'ın liderliğinde kurulacağı öne sürülen partinin kurmayları dün Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın vefat eden annesi Hanım Kılıç'ın cenazesi için geldikleri Yozgat’taki cenaze sonrasında yemekli toplantıda buluştular. Bir lokantada düzenlenen buluşmada eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Sadullah Ergin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Lütfullah Kayalar gibi isimler yer aldı.

Babacan’a yakın kaynaklar; Söz konusu buluşmanın siyasi bir amacının olmadığı,Yozgat’ta düzenlenen cenaze sonrasında gerçekleştiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 22:13
  1. Yozgat
  2. İstanbul
  3. Ali Babacan
  4. Haşim Kılıç
  5. Ahmet Davutoğlu
  6. Cemil Çiçek

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