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Babacan ve Davutoğlu AK Parti seçmenine oynuyor!

Yeni parti çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın, AK Partili seçmene oynamak için kurdukları yeni plan ortaya çıktı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:33
Babacan ve Davutoğlu AK Parti seçmenine oynuyor!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan öncülüğündeki yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kurulması planlanan yeni siyasi partilerin isimleri belli değil ama izleyecekleri yolun şekillenmeye başladığı ile ilgili yorumlar yapılıyor.

Önce parti sonra teşkilat çalışmaları

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü köşe yazısında bu iki oluşum ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Sarıkaya, "Yeni hareketlerin hedefi: Önce parti, sonra teşkilat" başlıklı yazısında AK Parti'den kopan iki ayrı hareketin önce parti programı oluşturacağının altını çizdi. Sarıkaya'ya göre 2019 bitmeden her iki oluşum da partilerin tüzel kişiliğini kamuoyuna ilan edecek, ilk hedef ise parti programlarına dair bir taslak çıkarmak.

Özel önem veriliyor

Sarıkaya şunları yazdı:

Bu kapsamda sadece Türkiye’deki siyasi partilerin değil, yurt dışındaki birçok partinin de programı alınmış ve taramadan geçirilmiş. Yeni akım siyaset düşünürlerinin görüşleri de gözden geçirilmiş. (...) İki taraf da konuşmalarından çıkardığım kadarıyla programa özel bir önem veriyor. Her ikisinin de programı tamamlamak için öngördükleri tarih en geç Kasım…Ardından da partinin ismi, amblemi gibi tüzel kişiliği tanımlayacak sürece geçilmesi hedefleniyor.

AK Parti seçmenine oynuyorlar

Muharrem Sarıkaya, yeni partilerin AK Parti'den milletvekili transferi yapacağı iddialarıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluş süreçleriyle ilgili her ikisinin de izleyeceği yol buraya kadar birbirine çok benziyor. Benzer olan bir diğer yönleri de partilerinde milletvekillerine yer verip vermeyeceklerine dönük. Ortaya koydukları ilke, “milletvekili transferi gibi bir uğraş vermeyeceğiz” yönünde. Ancak gelmek isteyene de bugünden kapıyı kapatmak gibi bir çabaları yok. Buna neden AK Parti tabanını, 'partiyi iktidardan düşürüyorlar' diye ürkütecek algı yaratmamak."

Davutoğlu ve Babacan'ın, AK Parti'yi iktidardan düştüğü yönünde algı oluşturmayarak AK Parti seçmenine oynadığı da gözler önüne serilmiş oldu.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:33
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  5. AK Parti istifa
  6. istifalar

YORUM YAZ

  • ahmetahmet9 dk önce
    EYT CIKDIMI ONDAN HABER VERIN HALKA LAZIM OLAN
  • hizipsavarhizipsavar26 dk önce
    siz hainsiniz ve öyle kalacaksınız ilk seçimde ağzınzın payını alacak ve tarihe karışacaksınız. bu millet siiz asla affetmeyecek.
  • dedesidedesi30 dk önce
    ancak torunumun pi..sini alırlar.
  • yiğityiğit33 dk önce
    Yırtınsalarda Akpartili biriolarak onlara destekyok trendeninen indiği yerdekalır okadar.
  • fikretfikret35 dk önce
    ak partinin seçmenine oynasınlar bunlar uyanık ak parti seçmeni saf mı bir kere ak parti seçmeni davaya ihanet eden kemer yaran arkada hançerleyeni af edermi bunlar ancak zındık alamaz avcunu şimdide yalasınlar bunları biz daha önce gördüken güzelini dün milli Görüşçü VE YILLARCA MİLLET VEKİLLİĞİ YAPMIŞHASAN HÜSEYİN CEYLANabimiz söyledi kime hizmet edecekleri kimin projesi oldukları belli
  • NurNur42 dk önce
    Valla bintane oyum olsa size vermem ben oyumu ak partiye değil Büyük Lider RTEna veriyorum hainlere oy vermek lugatımda yok Erdoğanın izindeyim
  • laikiz elhamdülillahlaikiz elhamdülillah44 dk önce
    "dinsizin hakkından imansız gelirmiş"

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