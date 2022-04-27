Babacan seçim kararını duyurmuştu! DEVA Partisi'nden yeni açıklama

DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan kritik seçim kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Parti önümüzdeki seçimlere kendi adı ve logosuyla gireceği bilgisini paylaştı. Kararın duyurulmasının hemen ardından 'Altılı masa dağılıyor' iddiaları öne sürülürken DEVA Partisi yetkililerinden iddiaya yanıt geldi. Partinin genel başkan yardımcıları İdris Şahin ve Mehmet Emin Ekmen, alınan kararla altılı masaya ters düşmediklerini iddia etti.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin kararını şu şekilde duyurdu:

"Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun."

"Seçim bölgelerinin tamamında kendi ismimizle seçime gireceğiz"

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, kararla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Altılı masa sinerjisi dışında bir hareket asla değildir. Altılı masada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız. Seçim bölgelerinin tamamında kendi ismimizle seçime gireceğiz. Bu kararın ortak adaya destekle alakası yok, farklı anlam çıkartılmasın."

Gazeteci Nevşin Mengü'ye konuşan İdris Şahin ayrıca DEVA partisinin 6'lı ittifaktan ayrılmadığını belirtti. Şahin ortak cumhurbaşkanı adayını destekleyeceklerini, ancak parlamento seçimlerine kendi parti logosu ve ismiyle gireceklerine değinerek CHP veya başka bir parti listesinden seçime girmemek yönünde karar aldıklarını ifade etti.

"Mutabakata bağlıyız"

Partinin genel başkan yardımcılarından Mehmet Emin Ekmen de kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle değerlendirdi:

"Logomuzun pusulada yer alması esastır. İttifak veya işbirliği alternatiflerine açığız. 6’lı masadaki mutabakatımıza bağlıyız."