Babacan saçını başını yolacak! Meğer Kılıçdaroğlu...

6’lı Masa’da listeler konusundaki krizin devam ettiğini, DEVA Partisi’nin 20 milletvekilliği talebinin henüz karşılanmadığını belirten Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu, CHP’deki rakiplerine uyguladığı taktiği bu kez Ali Babacan’a karşı uyguluyor" deyip o taktiğin ayrıntılarını aktardı.

Selvi, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Milletvekili listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek.

Ondan sonra artık tek yol seçim.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milletvekili listelerinin hazırlanmasında iktidarın da muhalefetin de işi kolay değil.

6’lı Masa’nın seçim işleri başkanları bugün çalışmalarını tamamlayıp liderlere sunacaklar. 6’lı Masa’da listeler konusundaki kriz devam ediyor. Bu yazıyı yazdığım saate kadar DEVA Partisi’nin 20 milletvekilliği talebi karşılanmamıştı.

İNCE TAKTİĞİ BABACAN’A

Kılıçdaroğlu, CHP’deki rakiplerine uyguladığı taktiği bu kez Ali Babacan’a karşı uyguluyor. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi bu taktiklerle devre dışı bırakmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını bu yöntemlerle engellemişti.

Kılıçdaroğlu’nu hafife alan hata yapar diye boşuna demiyorum.

İMAMOĞLU’NA DA UYGULAMIŞTI

Ekrem İmamoğlu’nu hem cumhurbaşkanı adayı yapmadı hem de seçim kampanyasında meydan meydan gezdirip kendi lehine propaganda yaptırıyor. Dün de Kılıçdaroğlu ile birlikte Trabzon’daydı.

TAKTİĞİ ÇÖZDÜM

Kılıçdaroğlu’nun taktiğini çözdüm. Kriz anında görüşmüyor. Zamana yayıyor. İş işten geçtikten sonra ise görüşmesine gerek kalmıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun istediği oluyor.

Şimdi aynı kural başta Ali Babacan olmak üzere diğer liderler için işliyor. Dikkat ederseniz milletvekili listeleri üzerinde çalışılmaya başlandıktan sonra Kılıçdaroğlu diğer liderlerle bir araya gelmiyor. Elbette ki bu böyle devam etmeyecek. Seçim işleri başkanları çalışmalarını tamamlayınca sıra liderlere gelecek. Ama bu kez diğer liderlerin değil Kılıçdaroğlu’nun eli güçlü.

ADAM BİZİ SATTI

Milletvekili listeleri çıkınca, “Adam bizi sattı” sözünü çok işiteceğiz. Çünkü gelen bilgilere göre diğer partiler hayal kırıklığı yaşayacaklar.

SOL DEĞİL SAĞ

Kılıçdaroğlu’na haksızlık etmek istemem. Onun da zorlukları var. Bir yandan CHP’lilere yer vermeye çalışıyor diğer yandan ittifak partilerini listelere yerleştirmeye çalışıyor. Bana gelen bilgiler CHP listelerinin sol değil sağ ağırlıklı olacağı yönünde. CHP’den laik ağırlıklı değil, muhafazakâr eksenli bir liste çıkarsa şaşırmayın."