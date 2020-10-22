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Aktüel Babacan Port Royal'de teslimler başlıyor
Aktüel

Babacan Port Royal'de teslimler başlıyor

Babacan Holding Üst Yöneticisi Mehmet Babacan: - "Yatırımcılarımızdan gelen talep her dönemde dinamik kaldı. Biz de inşaat çalışmalarımızı hiçbir zaman yavaşlatmadık"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:49:04 -
Babacan Port Royal'de teslimler başlıyor

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, küresel salgına rağmen, inşaat çalışmalarında hız kesmeyerek, Küçükçekmece E-5 üzerinde konumlanan, Babacan Port Royal'de ilk etap teslimlerine başladı.

Babacan Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ulaşım kolaylığı ve merkezi konumuyla konut alıcılarını kazançlı yatırımla buluşturan, 16 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen projede toplam 814 konut ve 50 adet ticari ünite bulunuyor.

Tüm projelerini kendi arazileri üzerinde inşa eden Babacan Holding, E-5 üzerindeki merkezi konumu ve ulaşım akslarına yakınlığıyla dikkati çeken ve merkezi konumunun verdiği avantajı, akıllı ev sistemiyle destekleyen projenin ilk etabını teslim ediyor.


- "İnşaat çalışmalarımızı hiçbir zaman yavaşlatmadık"


Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, projenin E-5 üzerindeki konumuyla yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından ciddi bir talep gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımızdan gelen talep her dönemde dinamik kaldı. Biz de inşaat çalışmalarımızı hiçbir zaman yavaşlatmadık. Hayata geçirdiğimiz her projemiz gibi bu projemizi de son birkaç yıldır ülkemizde ve hatta dünya çapında yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen zamanında teslim ederek yatırımcılarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Hayata geçirdiğimiz projelerin teslimlerini gerçekleştirmeye ve dileyen herkesi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Sektördeki öncü girişimimiz sayesinde inşaat çalışmalarımızda hız kesmedik. Bu duruşumuzla sektöre yol gösterici olduk. Babacan Port Royal projemiz de teslim ettiğimiz diğer tüm projelerimiz gibi hem lokasyonu hem de sunduğumuz fiyat avantajıyla yatırımcılarına kazandırdı ve kazandırmaya devam ediyor."

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