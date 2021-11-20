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Siyaset Babacan "IMF rüyası" mı görüyor?
Siyaset

Babacan "IMF rüyası" mı görüyor?

Millete değil, IMF’ye “DEVA” olmak için parti kuran Ali Babacan, faizlerin indirilmesiyle ilgili tuhaf bir açıklama yaptı. DEVA Partisi Genel Başkanı'nın söz konusu açıklaması "Babacan Türkiye'ye tekrar IMF'yi mi davet etmek istiyor" yorumlarına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 16:26:00 -
Babacan "IMF rüyası" mı görüyor?

 

Millete değil, IMF’ye “DEVA” olmak için parti kuran Ali Babacan, faizlerin indirilmesiyle ilgili tuhaf bir açıklama yaptı. Faizlerin Merkez Bankası’na talimat verilerek düşürülmeye çalışıldığını iddia eden DEVA Partisi Genel Başkanı, “Zannediyorlar ki MB’nin elinde kontrol edebildiği bir parametre var, onunla aşağı yukarı oynarsak biz bu ekonomiyi yöneteceğiz. Şu anda hükümet, döviz kurları üzerindeki kontrolünü tamamen kaçırmış durumda. Merkez bankalarının ekonomi yönetimindeki rolü ve fonksiyonu sınırlıdır. Sadece merkez bankalarının Türkiye’nin ekonomisini çözmesini beklemek mümkün değil. Çok daha geniş bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Pek çok kurumu içine alan, topyekûn bir çalışmaya” ifadelerini kullandı. Söz konusu ifadelerin kafa karıştırıcı olduğunu belirten vatandaşlar ise “Babacan, ‘Türkiye ekonomisi için pek çok kurumu içine alan, topyekûn bir çalışma gerekiyor’ derken tam olarak ne demek istiyor? O ‘pek çok kurum’ arasında IMF de var mı? Babacan’ın tam olarak istediği, IMF’nin kapısının çalınıp Türkiye’nin uzun bir aradan sonra tekrar kan emicilere muhtaç duruma düşürülmesi mi? Ali Bey, IMF’nin borazanlığını yapayım derken kendisini ele vermiştir. Ağababaları tak diye emretmiş, o da verilen emri şak diye yerine getirmiştir” dedi.   

 

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