0553 313 94 23

Babacan Holding'den yüzde 25 indirim kampanyası

Şirket, Babacan Palace projesinde başlattığı "Tanzim Satış Kampanyası" kapsamında 20 dairede yüzde 25 indirim sunuyor

04 Mart 2019 Pazartesi 11:07
Babacan Holding'den yüzde 25 indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, Babacan Palace projesinde "Tanzim Satış Kampanyası" başlattı.

Babacan Holding'den yapılan açıklamaya göre, yatırımcılar, mart sonuna kadar projedeki sadece 20 dairede geçerli olacak yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Bu kapsamda 288 bin liralık bir daire, 216 bin liraya alınabilecek.

5 bin metrekarelik alanda bir blok zemin ve 20 kattan oluşan projede, resepsiyon ve kat hizmetleri, Türk hamamı, sauna, buhar ve masaj odası, açık yüzme havuzu, spor salonu, play station odası ve sinema odası gibi donatılar bulunuyor.


- "Projemiz, geliştirdiğimiz kampanyayla da bir ayrıcalık kazanıyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, şirket olarak lüksün ulaşılmaz algısını kırarak lüks rezidans konforunu çok özel fiyatlarla yatırımcılarla buluşturduklarını, bu kampanya ile sektörde bir ilke imza attıklarını belirtti.

Babacan Palace projesinde modern mimari anlayışını bugünün teknolojisiyle buluşturduklarını aktaran Babacan, "Projemiz, geliştirdiğimiz kampanyayla da bir ayrıcalık kazanıyor. Kampanyamızda, projemizdeki sadece 20 daire için yatırımcılarımıza yüzde 25 indirim fırsatı sunuyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen yatırımcılarımızın tek yapması gereken, hızlı davranmak. Çünkü kampanyamız mart sonuna kadar geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

Babacan, kampanyanın büyük ilgi görmesini beklediklerini belirterek, "Hem indirimin oranı çok yüksek hem de sınırlı sayıda daire için geçerli olacak. Deyim yerindeyse yetişen alacak. Hem oturum hem de yatırım düşünenler bu fırsatı kaçırmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:07
  1. Babacan Holding

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve asabiyete dikkat
    1. Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve..
    2. 50 yıllık mayadan kefir üretiyor
    3. Yeni santrforlar, Galatasaray'ın..
    4. DSP'den CHP'ye sert cevap: Ta kendileri!
    5. Bakan Pekcan: "Şubatta ihracatımız..
    6. Devler Ligi’nde rövanş zamanı
    7. Malatyaspor’da Kamara antrenmanlara..
    8. Aliağa’da kaçak akaryakıt operasyonu
    9. Kayıp olarak aradığı oğlunu..
    10. Başkan Akgüloğlu’ndan Muhasebe Haftası..
    11. DAEŞ’in sözde emîri hakim karşısında
    12. Artuklu Belediyesi bin pazar arabasını..
    13. E.Yeni Malatyaspor’dan penaltı tepkisi
    14. Çanakkale’de 32 mülteci yakalandı
    15. Kütahya’da en çok orman emvali satın..
    16. Son anket sonuçları açıklandı! İki..
    17. Tunç Soyer: "Ben kavga etmeye..
    18. Servisten indi, otobüsün çarpmasıyla..
    19. "Tohum üretimimiz 1 milyon 50 bin ton..
    20. Kenya'da helikopter faciası! 5 kişi öldü
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak