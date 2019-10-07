Babacan ekibinden 'Üçüncü ittifak' açıklaması

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun, kuracağı partiler, şimdiden ileriye dönük "ittifak senaryoları" içinde konumlandırılmaya başlandı.

Aralık ayında partini ilan etmesi beklene Babacan'ın tabelasını asmaya hazırlanan ekibinde yer alan önemli bir siyasetçi, geldikleri noktayla ilgili BBC Türkçe'ye konuştu.

"İttifakların parçası olmayız"

Babacan'ın ekip arkadaşlarına göre, bu tür yakıştırmalar ya da hesaplar doğu değil:

"Herhangi bir yapının parçası olmak üzere bu kadar mesai harcanmaz. İttifak ortağı olmak için bu kadar zahmete katlanılmaz. Şu, bu ittifakın parçası olmak değil, Türkiye'de icra yetkisini alabilecek, milletin üzerinde ittifak ettiği bir oluşum olmak istiyoruz. Evet sistem yüzde 50+1'i zorunlu kılıyor ama, seçmen Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacağını düşündüğü bir kadroyu görürse, rahatlıkla sistemi teslim edeceği bir zemini de oluşturabilir."