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Babacan ekibinden 'Üçüncü ittifak' açıklaması

Ali Babacan'ın ekinde olan bir isim 'Üçüncü ittifak' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada"İttifakların bir parçası değil, milletin üzerinde ittifak ettiği bir oluşum olmak istiyoruz" dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:17
Babacan ekibinden 'Üçüncü ittifak' açıklaması

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun, kuracağı partiler, şimdiden ileriye dönük "ittifak senaryoları" içinde konumlandırılmaya başlandı.

Aralık ayında partini ilan etmesi beklene Babacan'ın tabelasını asmaya hazırlanan ekibinde yer alan önemli bir siyasetçi, geldikleri noktayla ilgili BBC Türkçe'ye konuştu.

"İttifakların parçası olmayız"

Babacan'ın ekip arkadaşlarına göre, bu tür yakıştırmalar ya da hesaplar doğu değil:

"Herhangi bir yapının parçası olmak üzere bu kadar mesai harcanmaz. İttifak ortağı olmak için bu kadar zahmete katlanılmaz. Şu, bu ittifakın parçası olmak değil, Türkiye'de icra yetkisini alabilecek, milletin üzerinde ittifak ettiği bir oluşum olmak istiyoruz. Evet sistem yüzde 50+1'i zorunlu kılıyor ama, seçmen Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacağını düşündüğü bir kadroyu görürse, rahatlıkla sistemi teslim edeceği bir zemini de oluşturabilir."

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:17
  1. Ali Babacan
  2. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • Mehmet SoyluMehmet Soylu20 dk önce
    Önce neden ayrıldığınızı ve ayrıldığınız yapıyla aranızdaki farkları izah edin. Konuşmaya cesaretiniz varmı, konuşursanız batacağınızdan korkup susmaya devam mı edeceksiniz? Abdullah Gül ne ayaksınız efendim? Necmettin Erbakan'a da madik atmıştın
  • yaşar karayaşar kara49 dk önce
    Sen daha ne olacaksın. başbakan mıBak kardeşim senin gibilerini kullanıp atarlar haberin olsun
  • URFA63URFA6357 dk önce
    YAHU SİZ NE DİYORSUNUZSİZ SİZE GELİN GÜVEGİ OLUYORSUNUZNE ÜÇÜNCÜ İTİFAKI HAYRET HELERESMİ OLARAK PARTİNİZİ KURUNBİR ER MEYDANINA ÇIKINDABOYUNUNUZ ÖLÇÜSÜNÜ ALINKOLAYMI ÖYLE HİÇ YERE İTİFAK YÜZDE 10GÖRDÜMMÜ SÖYLERİM DEDECAN
  • Metin.Metin.1 sa önce
    Kurun partinizi hocam; çıkın meydana...Kayseriliyi de üye yapın ya da söyleyin gelsin üye olsun (aman yaaa)...Ne söyleyeceksiniz söyleyin millete.
  • ihsihs1 sa önce
    Milletin değil ama FETÖ'nün ittifak ettiği bir oluşum olduğunuz muhakkak

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