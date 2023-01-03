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Gündem Babacan bütün iyi işleri kendi hanesine yazıyor! İşte 6 sıfır hikayesi
Gündem

Babacan bütün iyi işleri kendi hanesine yazıyor! İşte 6 sıfır hikayesi

AK Parti'de görev aldığı sıra yapılan tüm iyi işleri kendi yapmış gibi gösteren DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, 6 sıfır başarısını da kendi hanesine yazmaya kalktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 22:41:00 -
Babacan bütün iyi işleri kendi hanesine yazıyor! İşte 6 sıfır hikayesi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan katıldığı canlı yayında yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen bir anıyı anlattı. Babacan konuyla ilgili "Paradan 6 sıfır atılması konusunda, bir soru sordu cevap verdim. İlk defa orada duyulmuş oldu. Başlattığımda Tayyip Bey'in haberi yoktu" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Habertürk ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Babacan geçmiş dönemde yapılan gelişmelere de değindiği sözlerinde paradan 6 sıfırın atıldığı döneme dair konuşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti

"Tayyip Bey'in haberi yoktu"

Babacan söz konusu gelişmeyle ilgili "Ben masaya AK Parti'nin kurucusu olarak oturdum. Benim bakanım, benim valim yeni terminoloji, benim dönemimde yoktu. Paradan 6 sıfır atılması konusunda, bir soru sordu ( Erdoğan) cevap verdim. İlk defa orada duyulmuş oldu. Başlattığımda Tayyip Bey'in haberi yoktu. 'Bunları açıklamışsın ama keşke bana söyleseydin ben açıklasaydım' ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsünün kimi hedeflediğini bilmiyorum. Eğer beni hedefliyorsa şunu kaçırıyorlar, ben ülkenin ilk AK Parti'de AB Baş müzakerecisiyim. Bütün reform sürecinin baş müzakerecisi olunca sürecin dışında olmak mümkün değil.

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