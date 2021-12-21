Babacan, babalara geldi! İşte dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi paketini açıklamasıyla TL'nin yüzde 30 üzerinde değer kazanması, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı rahatsız etti.

Bugün Polatlı Ticaret Odası Ekonomik İstişare Toplantısı'nda basın açıklaması yapan Ali Babacan döviz kurlarında yaşanan düşüşü değerlendirdi.

Yaşanan durumdan rahatsız olduğunu belirten Babacan, TL'yi korumak için açıklanan yeni paketin sağlıklı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Doların düşmesi vatandaşlarımızı sevindirdiyse de unutmayalım ki dolar kurunun düşmüş hali dahi eylül başındaki seviyeye göre çok yüksek.

Eylül başında dolar 8,30'du. 12, 13'e düştü diye seviniyoruz. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla eş zamanlı olarak kamu bankalarının yoğun şekilde kur sattığı iddiaları var. Erdoğan konuştu diye cayır cayır döviz satıldıysa bunun açıklanması gerekiyor.

Alınan kararlar Hazine ve Merkez Bankası'nın yükümlerini olağanüstü artıracak. Kamu yükü ve Hazine'nin yükü artacak. Ortada tehlikeli bir oyun var. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 60'tan fazlası dövizdi."