0553 313 94 23

Babacan, 15 Eylül'de basın açıklaması yapacak

Ali Babacan'ın 15 Eylül'de basın açıklaması yapacağı öne sürüldü.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:44
Babacan, 15 Eylül'de basın açıklaması yapacak

Gazeteci Fatih Altaylı, bugün Habertürk'te ekranlara gelen "Babacan'dan erken start gelebilir" başlıklı yazısında, AK Parti'den istifa eden ve çalışmalara başladığını açıklayan eski bakan Ali Babacan'ın 15 Eylül'de basın açıklaması yapacağını öne sürdü.

"BASIN AÇIKLAMASI İÇİN ÜÇ AYRI YOL VAR"

Babacan'ın önünde, yapacağı basın açıklaması ile alakalı üç ayrı yol olduğunu ifade eden Altaylı, kamuoyunun tanıdığı, güvendiği birkaç gazeteciden soruların önceden alınması, saygın 4 gazetecinin katılacağı bir programda soruların cevaplanması veya manifesto kaleme alınması yollarının tartışıldığını söyledi.

"ABDULLAH GÜL, YENİ PARTİDE YOK"

Altaylı, Babacan ile adı birlikte anılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni partide olmayacağını söyledi.

Altaylı, Beşir Atalay'ın yeni parti çalışmalarına katılmadığını söylerken; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ise sahnede, kamuoyu önüne çıkacak ekipte olmayacağını söyledi.

Altaylı, "Fikren, zihnen, ruhen var fakat fotoğrafta yok. En azından şimdilik yok" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:44
  1. AK Parti
  2. Ali Babacan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere ile diyalog atağı
    1. İngiltere ile diyalog atağı
    2. İstanbul'da kurusıkıdan gerçek silah..
    3. Çinlilerden kiraz ve siyah incire..
    4. Gram altın 282 lira seviyelerinde
    5. Araçlarda bulundurulması gereken..
    6. Amerika bu olayı konuşuyor! Ne yaptın..
    7. Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı
    8. Küçükali’de çevre düzeni çalışması..
    9. Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlarımızın..
    10. Nevşehir Belediye Meclisi Eylül ayı..
    11. KAEÜ’sinden bölgesel kalkınmaya destek..
    12. Garanti BBVA'dan taksit ödeyen konut..
    13. Selçuk: "Okullar arasında öğrenme..
    14. Sosyal medyada yapılan ’Salgın’..
    15. Bebek sahibi olmak isteyen diyabetik..
    16. Okullarda kayıt parası var mı?
    17. Kayseri Şehir Hastanesi İşitme Tarama..
    18. Erzurum’un Bânisi Kanûnî’yi anlamak..
    19. (Özel) AFAD ekipleri oluşabilecek her..
    20. İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!