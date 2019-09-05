Babacan, 15 Eylül'de basın açıklaması yapacak

Gazeteci Fatih Altaylı, bugün Habertürk'te ekranlara gelen "Babacan'dan erken start gelebilir" başlıklı yazısında, AK Parti'den istifa eden ve çalışmalara başladığını açıklayan eski bakan Ali Babacan'ın 15 Eylül'de basın açıklaması yapacağını öne sürdü.



"BASIN AÇIKLAMASI İÇİN ÜÇ AYRI YOL VAR"

Babacan'ın önünde, yapacağı basın açıklaması ile alakalı üç ayrı yol olduğunu ifade eden Altaylı, kamuoyunun tanıdığı, güvendiği birkaç gazeteciden soruların önceden alınması, saygın 4 gazetecinin katılacağı bir programda soruların cevaplanması veya manifesto kaleme alınması yollarının tartışıldığını söyledi.



"ABDULLAH GÜL, YENİ PARTİDE YOK"

Altaylı, Babacan ile adı birlikte anılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni partide olmayacağını söyledi.



Altaylı, Beşir Atalay'ın yeni parti çalışmalarına katılmadığını söylerken; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ise sahnede, kamuoyu önüne çıkacak ekipte olmayacağını söyledi.



Altaylı, "Fikren, zihnen, ruhen var fakat fotoğrafta yok. En azından şimdilik yok" dedi.