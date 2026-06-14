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Yerel Baba ve oğul ölümden döndü: Göçük altında kaldılar
Yerel

Baba ve oğul ölümden döndü: Göçük altında kaldılar

Yeniakit Publisher
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Baba ve oğul ölümden döndü: Göçük altında kaldılar

Adıyaman'da yürüttükleri kuyu kazısı sırasında meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kalan baba ile oğlu, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez İmamağa Mahallesi eski mezarlık yakınlarında kuyu çalışması yapan Y.A. ile oğlu olduğu öğrenilen F.A., göçmeden dolayı toprak altında kaldı.

Toprak altında kalan baba ve oğlu için olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda baba ve oğlu toprak altından çıkarıldı.

Yaralı olarak çıkarılan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başladı.

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