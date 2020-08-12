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Aktüel

Baba ve oğluna Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan eğlenceyle ilgili para cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:52:22 -
Baba ve oğluna Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan eğlenceyle ilgili para cezası

BURSA (AA) - Bursa'da, baba ve oğluna, düzenledikleri asker uğurlama eğlencesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 6 bin 300 lira para cezası verildi.

S.K. ve askere gidecek oğlu B.K, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde eğlence düzenledi.

Eğlencede sosyal mesafeye uyulmadığını gösteren görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yer alması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

S.K. ile oğlu B.K'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

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