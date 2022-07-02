Baba ve kızı komşu kurbanı! 56 bıçak yarası!

EBRU AVCININ VÜCUDUNDA 56 BIÇAK YARASI

Gebzenin Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde 15 Ağustos 2021de meydana gelen olayda, Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit ile aynı apartmanda yaşayan Avcı ailesi arasında kavga çıktı. İki taraf, birbirine saldırırken, Hakan ve Tülay Yiğit karşı aile üyelerinden baba Ahmet Avcı, eşi Fatma Avcı ve çocukları Ebru Avcı ile amca Mustafa Avcıyı defalarca bıçakladı. Ahmet Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Ebru Avcı da kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Yapılan otopside, Ebru Avcının vücudunda 56 bıçak yarası tespit edildi. Olay sonrasında polis tarafından gözaltına alınan Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olay detaylarıyla tarif edildi. Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğitin bıçak alarak Ahmet Avcı, Fatma Avcı, Ebru Avcı ve Mustafa Avcıyı defalarca bıçakladıklarına vurgu yapılan iddianamede; Hakan Yiğitin göğsünden yaralandıktan sonra yerde hareketsiz yatan Ahmet Yiğitin yanına giderek defalarca bıçaklamaya devam ettiği ardından anne ve oğlunun, yaralı olan Ebru Avcıyı aralarına alarak aynı anda bıçaklamaya devam ettikleri belirtildi. Fatma Avcının kendilerine sopa ile saldırdığını iddia eden Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğitin sağlık raporlarına da yer verilen iddianamede, 2 kişinin de yaralarının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir durumda olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olay detaylarıyla tarif edildi. Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğitin bıçak alarak Ahmet Avcı, Fatma Avcı, Ebru Avcı ve Mustafa Avcıyı defalarca bıçakladıklarına vurgu yapılan iddianamede; Hakan Yiğitin göğsünden yaralandıktan sonra yerde hareketsiz yatan Ahmet Yiğitin yanına giderek defalarca bıçaklamaya devam ettiği ardından anne ve oğlunun, yaralı olan Ebru Avcıyı aralarına alarak aynı anda bıçaklamaya devam ettikleri belirtildi. Fatma Avcının kendilerine sopa ile saldırdığını iddia eden Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğitin sağlık raporlarına da yer verilen iddianamede, 2 kişinin de yaralarının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir durumda olduğu belirtildi.