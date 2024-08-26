  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye, o hamleyi nihayet yaptı! İşte ABD’ye uykularını kaçırtacak gelişme

Ve Gabar'dan büyük müjde geldi! Dikkat çeken "Berat Albayrak" detayı

Avrupa ülkesinin uykuları kaçtı: Türkiye o füze ile bizi vurabilir! Başkentimiz şu an füzenin menzilinde

Bunları yiyen yaşadı! İşte akciğerleri temizleyen 6 besin

Nüfusu artması ve düşmesi beklenen iller: Türkiye’nin nüfusu 2023-2030 yıllarında 2,8 milyon artacak!

Kamala Harris parayı götürdü! Milyonlarca dolar topladı

İran, güzel haberi böyle duyurdu 'Arap kökenli vatandaşlara hakaret' dizinin yayını durduruldu

Rusya'dan Fransa'ya nota!

Eurofighter, F-35 derken ve açıklama geldi: Onları ikna ettim! Türkiye'ye savaş uçağı verecekler

Türkiye için ABD'den yardım istediler: Her şeyimizi kaybedebiliriz! Ankara'ya karşı bir şey yapın
Yerel Baba, tartıştığı kızını boğdu
Yerel

Baba, tartıştığı kızını boğdu

Yeniakit Publisher
2024-08-26 00:58:00 -
Baba, tartıştığı kızını boğdu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Eylem Sevilen (18), tartıştığı babası Murat Sevilen (44) tarafından boğularak, öldürüldü. Eylem'in cansız bedenini işten gelen annesi buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen ile tartışmaya başladı. Murat Sevilen, tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürüp, evden kaçtı. Bir süre sonra işten eve gelen anne, kızının cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eylem Sevilen'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönen Devlet Hastanesi’ne, buradan da otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Öte yandan baba Murat Sevilen bir süre sonra polise teslim olurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23