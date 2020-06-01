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Aktüel

Baba oğul hayalini 20 günde sanata dönüştürdü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde baba ve oğlu, kendi projeleriyle 20 gün büyük uğraş verdikleri mini karavan hayaline kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:22:33 -
Baba oğul hayalini 20 günde sanata dönüştürdü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde baba ve oğlu, kendi projeleriyle 20 gün büyük uğraş verdikleri mini karavan hayaline kavuştu.


Ahmetpaşa yolundaki Güneş Enerjisi Santralinde işletme yetkilisi olarak görev yapan elektrik teknikeri Sezai Doğru, hayalindeki mini karavanı yapabilmek için oğlu Mert Doğru ile birlikte ummalı bir çalışma başlattı. Baba oğul, en ince ayrıntıya kadar gayret ve titizlikle uğraştığı mini karavan yapımını 20 günde bitirdi.


Doğayı çok sevdiğini ifade eden Sezai Doğru, zor da olsa hayaline 20 günde ulaştığını söyledi. 20 günlük çabasını sana dönüştürdüğünü ifade eden Doğru, “Korona günlerinde iş yerimizde bir sanat icra etmeye çalıştık. Güzel de oldu. Doğada kaldığımızda ihtiyacımızı karşılayabilen aracımıza uygun römork şeklinde mini karavan üretimini 20 günde tamamladık. Doğada herhangi bir yerde kaldığınızda güneş enerjisi sistemiyle römorkumuza elektrik verebiliyoruz. 12 volt - 220 volt enerji var. Bizler doğayı, yeşili seven, koruyucu insanlarız. Doğadaki ağaç, böcek, börtü olsun her koşulda hepsinin yaşam hakkı olduğunu biliyoruz. Doğada onları dinlemek bize haz veriyor, dinlendiriyor. Tüm toplumun imkanlar dahilinde doğada olmasını isterim. Gençlerimizin de bu tür güzel şeylere yönelmelerini, üretici olmalarını, ülkeye faydalı işler yapmalarını temenni ediyorum” diye konuştu.

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