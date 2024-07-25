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Yerel Baba oğlun hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı
Yerel

Baba oğlun hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2024-07-25 20:37:00 -

İstanbul Avcılar'da baba oğlun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Avcılar'da baba oğulun hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Avcılar ilçesi Firuzköy Bulvarı'nda saat 11.00 sıralarında İddiaya göre, 34 CVD 512 plakalı otomobil sürücüsünün sıkıştırmasıyla yönünü değiştirmeye çalışan Yunus Kar hakimiyetindeki 34 GOC 275 plakalı motosiklet, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 55 NF 044 plakalı çekiciye arkadan çarpmıştı. Motosikletin sürücüsü Yunus Kar (49) ve oğlu Halil İbrahim Kar (17) kaza sonucunda hayatını kaybetti. Kaza anın güvenlik kemerası görüntüsü ortaya çıktı.

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