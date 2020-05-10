Baba oğlun hafta sonu macerası hastanede bitti

Isparta’da gezmek için gittikleri dağlık alanda yüksekten düşen baba ile 8 yaşındaki oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu ve sıcak havayı değerlendirmek ve yürüyüş yapmak için Dere Mahallesi Andık Deresi bölgesine gelen baba Ercan Eroğlu ve 8 yaşındaki oğlu Eymen Eroğlu, çıktıkları dağdan inerken dengelerini kaybedip düşerek yaralandı. Ercan Eroğlu’un cep telefonu ile 112 Acil sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ve AFAD kurtarma ekibi ile emniyet ekipleri yönlendirildi. AFAD ve sağlık ekipleri tarafından önce Eymen ardından baba Ercan Eroğlu indirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Eymen Eroğlu’nun çeşitli yerlerinde kırık olduğu, Ercan Eroğlu’nun ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.